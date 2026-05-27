Какие банкноты евро принимают в Украине в 2026 году

В Украине принимают банкноты евро обеих серий. Сейчас как таковых ограничений нет. Однако есть одна купюра, с которой нужно быть чрезвычайно осторожным.

Какие евро сейчас в обращении?

В обращении сейчас находится 2 серии евро, сообщает Европейский центральный банк.

Эти серии имеют следующие номиналы:

Первая серия: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Ее ввели в обращение 1 января 2002 года.

5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Ее ввели в обращение 1 января 2002 года. Вторая серия: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Выпуск этой серии происходил с 2013 по 2019 годы.

Вторая серия, также известна как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– указывает ЕЦБ.

Интересно, что название "Европа" у второй серии возникло не просто так. Дело в том, что там изображен мифологический персонаж – принцесса Европы.

С какой банкнотой евро надо быть осторожным?

Еще в 2019 году ЕЦБ принял решение вывести 500 евро из обращения. Дело в том, что такую купюру часто подделывали, сообщает Европейский центральный банк.

Сейчас 500 евро можно использовать для расчетов. К тому же такую купюру разрешено свободно обменивать.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает регулятор.

Как обменять евро в Украине?