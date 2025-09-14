Обменники обязаны принимать все доллары, которые находятся в обращении. Исключением является лишь часть купюр.

Какие долларовые банкноты могут не принимать обменники?

Сейчас обменники могут не принимать значительно изношенные доллары, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Неожиданный лидер: где на самом деле в мире больше всего редкоземельных металлов

В июне 2023 года отменили понятие незначительно изношенных банкнот. То есть, эти купюры должны быть приняты финучреждениями.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает НБУ.

Какого года выпуска доллары находятся в обращении? Сейчас все доллары, выпущенные Федеральным резервом США с 1914 года считаются действующими платежными средствами. Постановлений или законов, относительно ограничения их использования нет.

Какие еще банкноты выводят из обращения?

НБУ выводит из обращения некоторые копейки и купюры. Часть монет, например, уже не является действующим платежным средством. Замена происходит не просто так. В частности, регулятор хочет таким образом улучшить защиту банкнот.

ЕС, свою очередь, также принял решение о выводе из обращения банкноты 500 евро. Этой купюры нет во второй серии. Однако она остается действующим платежным средством.