Почему доллары 1996 года считают проблемными и что с ними делать

Сохранение в валюте – это довольно типичная история в Украине. В частности, поэтому периодически возникают вопросы относительно того, какие доллары действительны и все ли купюры удастся обменять без проблем. Довольно часто речь идет о долларах 1996 года.

Доллары 1996 года: что стоит знать

В Украине доллары 1996 года называют "старыми". Как правило, речь идет о том, что с тех пор США выпускали банкноты долларов с обновленным дизайном и элементами защиты, информирует 24 Канал. Мол, некоторым кассирам из-за этого сложно отличить настоящие банкноты от фальшивых.

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Однако в Национальном банке Украины сообщили, что все доллары, выпущенные с 1914 года, обязаны принимать во все банки и небанковские учреждения. Доллары 1996 года не является исключением. Более того, год выпуска и номинал банкноты – это также не фактор влияния. Главное, чтобы купюры, которые предоставляет клиент, были настоящими, а также не сильного изношенными/ поврежденными.

К теме! Проверить доллары на подлинность может каждый даже в домашних условиях. Для этого нужно обратить внимание на несколько деталей, которые обязательно должны быть на банкнотах. Среди них, в частности, микропечать, защитная полоска, чернила, которые меняют цвет и тому подобное.

Кроме того, в НБУ отметили, что в его нормативных актах нет такого термина как "старые" банкноты. К тому же украинский центральный банк отменил определение "частично изношенные банкноты".