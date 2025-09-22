Укр Рус
22 сентября, 17:11
Эти 100 долларов не принимают в украинских обменниках: проверьте заначку

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Украинские финучреждения могут не принимать значительно изношенные или фальшивые долларовые купюры.
  • Незначительно изношенные банкноты должны приниматься к обмену.

Украинские финучреждения имеют право не принимать некоторые долларовые купюры. Регулятор определил четкие критерии для идентификации таких банкнот.

Какие 100 долларов невозможно обменять в Украине?

В Украине могут не принять значительно изношенные доллары, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Обратите внимание! Значительно изношенные банкноты можно передать на инкассо. То есть, обмен, который осуществляет иностранный банк-корреспондент

Понятие "незначительно изношенных" банкнот было отменено еще в 2023 году. То есть, эта причина не может стать обоснованием для того, чтобы финучреждение не приняло купюру.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты, 
– отмечает регулятор.

Также финучреждение имеет право не принимать банкноту, которая определена как фальшивая. Эту купюру должны изъять и передать на экспертизу в НБУ. Если банкнота действительно фальшивая, ее отдают в правоохранительные органы для осуществления расследования.

Какие еще деньги выводят из обращения?

  • ЕС постепенно выводит из обращения банкноту номиналом 500 евро. Сейчас эта купюра является действующим платежным средством. Если вы не хотите пользоваться этой банкнотой, обменяйте ее. Это можно сделать в любом национальном центральном банке, который принадлежит к еврозоне.

  • С 1 октября НБУ выводит из обращения монету 10 копеек. Процесс изъятия будет происходить постепенно.

  • НБУ ранее выводил из обращения другие монеты. Речь, в частности, о 1, 2, 5, 25 копеек.