Обесценивание доллара продолжается: что происходит с валютой США

Доллар США продолжает терять позиции на рынке. Более того, на рынке фиксируют рост спроса на валюты, которые являются конкурентами доллара.

Почему падает доллар сегодня

В среду, 9 апреля, доллар США продолжает падать в цене. Американская валюта теряет позиции на рынке вторую сессию подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. В течение дня доллар также приблизился к минимуму за более чем 6 месяцев.

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На доллар давят опасения относительно глобального экономического роста. В частности, речь идет о риске рецессии в США, который возник из-за эскалации торговой войны. На фоне этого настроения инвесторов ухудшились, а спрос на другие традиционные валюты-убежища, как японская иена и швейцарский франк, вырос. Напомним, сейчас финансовые рынки больше всего реагируют на масштабные тарифы на импорт, которые США ввели 2 апреля.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке. Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 102,00. Этот показатель упал на 0,93% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара колеблется в диапазоне от 101,84 до 102,83. С начала года доллар обвалился почти на 6%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: