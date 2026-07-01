ОАЭ вышли из ОПЕК и установили нефтяной рекорд: что это означает для рынка

Объединенные Арабские Эмираты после выхода из ОПЕК резко увеличили экспорт нефти и конденсата. В июне страна зафиксировала рекордные объемы поставок, воспользовавшись возможностью увеличить добычу без ограничений квотами картеля.

ОАЭ увеличили экспорт нефти после выхода из ОПЕК до рекордного уровня

Объединенные Арабские Эмираты в июне значительно увеличили поставки сырой нефти и конденсата на мировой рынок, сообщает Reuters. По данным систем отслеживания судов Kpler и Vortexa, объемы экспорта достигли самого высокого уровня за весь период наблюдений.

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Решение ОАЭ прекратить почти 60-летнее членство в ОПЕК было принято 1 мая. Таким шагом страна стремилась получить больше свободы в использовании собственных нефтяных ресурсов и не зависеть от производственных квот, устанавливаемых организацией.

Дополнительным фактором роста экспорта стала ситуация вокруг Ирана и блокада Ормузского пролива. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) организовала альтернативные маршруты транспортировки, в частности используя танкеры с отключенными транспондерами, чтобы снизить риски атак.

По оценкам Kpler, в июне средний экспорт нефти и конденсата из ОАЭ составил примерно 3,7 миллиона баррелей в сутки. Это превысило предыдущие показатели, которые до начала обострения ситуации на Ближнем Востоке находились на уровне 3,1–3,3 миллиона баррелей в сутки.

Аналитик нефтяной отрасли Kpler Йоганес Раубалл отметил, что последний значительный скачок экспорта ОАЭ был зафиксирован в апреле 2020 года. Тогда страна увеличила поставки до 3,44 миллиона баррелей в сутки после ценового противостояния между Саудовской Аравией и Россией.

В то же время нынешние рекордные показатели частично объясняются использованием запасов. По словам Раубалла, ОАЭ сокращают часть накопленных резервов, что помогает поддерживать высокие темпы экспорта.

По данным Vortexa, с 1 по 29 июня объемы отгрузки нефти из Абу-Даби достигли около 4 миллионов баррелей в сутки. Это значительно выше довоенного уровня в 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Основным направлением поставок остается Азия, однако спрос на нефть из ОАЭ также вырос в странах за пределами этого региона. В частности, больше сырья стали закупать страны Африки, западное побережье США, северо-западная Европа и страны Средиземноморья.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что выход ОАЭ из ОПЕК может изменить баланс на нефтяном рынке. Страна получила больше возможностей для увеличения экспорта, однако дальнейшее влияние этого решения будет зависеть от мирового спроса, цен на нефть и геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Цена на нефть завершает квартал самым значительным падением

Недавно мы говорили, что после деэскалации между США и Ираном рынки несколько успокоились, но говорить об окончательном исчезновении рисков для энергетического сектора пока рано. Несмотря на режим прекращения огня, стороны продолжили обмениваться ударами, а полноценные переговоры по урегулированию конфликта до сих пор не начались.

Однако текущая ситуация, за которой трейдеры продолжают внимательно следить, не помешала ценам на нефть завершить июнь самым значительным квартальным падением со времен пандемии COVID-19 в начале 2020 года.