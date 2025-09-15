Китайский регулятор рынка заявил, что предварительное расследование выявило нарушение компанией Nvidia антимонопольного законодательства страны. Это стало очередным ударом для американского гиганта по выработке чипов.

Что происходит вокруг компании Nvidia?

Заявление Государственного управления по регулированию рынка прозвучало на фоне торговых переговоров между США и Китаем в Мадриде, где ожидается обсуждение вопросов, связанных с полупроводниками, в частности произведенными Nvidia, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также США и Китай достигли успеха в торговых переговорах: какова судьба TikTok

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "неудачное время" объявления расследования против Nvidia со стороны Китая обсуждался во время переговоров в Мадриде.

Обе стороны, кажется, пытаются усилить свои позиции для ведения переговоров, но делают это очень рассчитано, потому что осознают важность ставок,

– сказал Альфредо Монтуфар-Хелу, управляющий директор консалтинговой компании GreenPoint.

Партнер исследовательской компании Plenum Чженъюань Бо отметил, что предыдущее решение SAMR, вероятно, является частью контрмер на решение администрации Трампа добавить 23 китайские компании в торговый "черный список" США.

Это предупреждение, что если американская система экспортного контроля будет действовать так же, как в предыдущие годы, будут последствия, и Китай готов нанести ущерб американским компаниям,

– заявил сказал Бо.

Решение SAMR также может осложнить попытки генерального директора Nvidia Дженсена Хуана преодолеть напряжение в отношениях между США и Китаем и продавать модифицированные версии своих передовых чипов на втором по величине рынке мира.

Обратите внимание! Акции Nvidia в понедельник снизились на 2,1% в предрыночной торговле.

Что известно о расследовании в отношении Nvidia?

В декабре Китай начал расследование против Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного закона страны. Это расследование широко рассматривалось как акт в ответ на ограничения США в сфере китайских полупроводников.

Китайский регулятор также заявил, что Nvidia подозревают в нарушении обязательств, взятых во время приобретения израильского разработчика чипов Mellanox Technologies.

Согласно антимонопольному закону Китая, компании могут получить получить штраф в размере от 1% до 10% от годовых продаж предыдущего года. Китай обеспечил Nvidia 17 миллиардов долларов дохода в финансовом году, завершившемся 26 января, или 13% от общих продаж.

Важно! Кроме штрафа, последствия решения SAMR остаются непонятными. Но Nvidia, возможно, обяжут продавать чипы в Китае без технологий Mellanox.

Что представляет собой компания Nvidia? Nvidia – это крупнейший в мире производитель AI-чипов, чьи доходы резко выросли благодаря буму искусственного интеллекта, – находится в эпицентре противостояния. Администрация Дональда Трампа вводила, а затем ослабляла ограничения на продажу передовых чипов компании в Китай.

В то же время Китай стремится уменьшить зависимость своей техиндустрии от американских чипов. В прошлом месяце китайские власти вызвали такие компании, как Tencent и ByteDance, из-за их закупки чипа Nvidia H20, требуя объяснить причины и выразив обеспокоенность относительно рисков для информационной безопасности.

Также в прошлом месяце киберрегулятор Китая вызвал представителей Nvidia, чтобы те объяснили, не содержит ли H20 "бэкдоров", которые могут угрожать данным и приватности китайских пользователей.

Что известно о ситуации с расследованием?