Китайський регулятор ринку заявив, що попереднє розслідування виявило порушення компанією Nvidia антимонопольного законодавства країни. Це стало черговим ударом для американського гіганта з вироблення чипів.

Що відбувається довкола компанії Nvidia?

Заява Державного управління з регулювання ринку пролунала на тлі торгових переговорів між США та Китаєм у Мадриді, де очікується обговорення питань, пов’язаних із напівпровідниками, зокрема виробленими Nvidia, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "невдалий час" оголошення розслідування проти Nvidia з боку Китаю обговорювався під час переговорів у Мадриді.

Обидві сторони, здається, намагаються посилити свої позиції для ведення переговорів, але роблять це дуже розраховано, бо усвідомлюють важливість ставок,

– сказав Альфредо Монтуфар-Хелу, керівний директор консалтингової компанії GreenPoint.

Партнер дослідницької компанії Plenum Чжен’юань Бо зазначив, що попереднє рішення SAMR, ймовірно, є частиною контрзаходів на рішення адміністрації Трампа додати 23 китайські компанії до торгового "чорного списку" США.

Це попередження, що якщо американська система експортного контролю діятиме так само, як у попередні роки, будуть наслідки, і Китай готовий завдати шкоди американським компаніям,

– заявив сказав Бо.

Рішення SAMR також може ускладнити спроби генерального директора Nvidia Дженсена Хуана подолати напругу у відносинах між США та Китаєм і продавати модифіковані версії своїх передових чипів на другому за величиною ринку світу.

Зверніть увагу! Акції Nvidia у понеділок знизилися на 2,1% у передринковій торгівлі.

Що відомо про розслідування щодо Nvidia?

У грудні Китай розпочав розслідування проти Nvidia за підозрою у порушенні антимонопольного закону країни. Це розслідування широко розглядалось як акт у відповідь на обмеження США у сфері китайських напівпровідників.

Китайський регулятор також заявив, що Nvidia підозрюють у порушенні зобов’язань, узятих під час придбання ізраїльського розробника чипів Mellanox Technologies.

Згідно з антимонопольним законом Китаю, компанії можуть отримати штраф у розмірі від 1% до 10% від річних продажів попереднього року. Китай забезпечив Nvidia 17 мільярдів доларів доходу у фінансовому році, що завершився 26 січня, або 13% від загальних продажів.

Важливо! Окрім штрафу, наслідки рішення SAMR залишаються незрозумілими. Але Nvidia, можливо, зобов’яжуть продавати чипи в Китаї без технологій Mellanox.

Що являє собою компанія Nvidia? Nvidia – це найбільший у світі виробник AI-чипів, чиї доходи різко зросли завдяки буму штучного інтелекту, – перебуває в епіцентрі протистояння. Адміністрація Дональда Трампа запроваджувала, а потім послаблювала обмеження на продаж найпередовіших чипів компанії в Китай.

Водночас Китай прагне зменшити залежність своєї техіндустрії від американських чипів. Минулого місяця китайська влада викликала такі компанії, як Tencent та ByteDance, через їхні закупівлі чипа Nvidia H20, вимагаючи пояснити причини та висловивши занепокоєння щодо ризиків для інформаційної безпеки.

Також минулого місяця кіберрегулятор Китаю викликав представників Nvidia, аби ті пояснили, чи не містить H20 "бекдорів", які можуть загрожувати даним і приватності китайських користувачів.

