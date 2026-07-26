Никто не живет, но счета приходят: как не платить за коммунальные услуги

Если в квартире никто не проживает, это не всегда означает, что придется и дальше платить за воду. В некоторых случаях владелец может законно прекратить начисление за услугу, читайте дальше.

Как прекратить начисление, если в квартире никто не живет?

Как объяснили в "Полтававодоканале" , самый надежный способ официально прекратить начисление за водоснабжение, а именно опломбировать запорную арматуру на вводе воды в квартиру.

Для этого владельцу жилья нужно обратиться в абонентский отдел с соответствующим заявлением. После проведения опломбирования услуги приостанавливают, а плату за воду не начисляют.

Что делать, если вы уже находитесь за границей?

Если оформить опломбирование до выезда не удалось, порядок действий зависит от того, установлен ли в квартире счетчик воды. Если прибор учета имеется, достаточно ежемесячно передавать его показания, даже если они остаются неизменными.

Впрочем, если счетчика нет или регулярно передавать показания невозможно, нужно документально подтвердить пребывание за пределами Украины.

Для этого следует подать документы, заверенные консульским учреждением или посольством Украины в стране пребывания или оформленные в соответствии с требованиями законодательства, переведенные на украинский язык и нотариально удостоверенные.

В предприятии подчеркнули, что такая возможность предусмотрена пунктом 45 Правил предоставления услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, утвержденным постановлением Кабинета Министров №690.

Ею могут воспользоваться потребители, отсутствующие по месту жительства более 30-ти календарных дней.

За какие коммунальные услуги все равно придется платить?

В то же время Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" позволяет при определенных условиях не платить и за некоторые другие услуги. В частности, в отсутствие индивидуального счетчика можно оформить неначисление платы за услугу по поставке природного газа и обращение с бытовыми отходами.

Однако это правило не распространяется на плату за управление многоквартирным домом и централизованное отопление. Эти платежи считаются постоянными, поскольку связаны с содержанием общего имущества и инженерной инфраструктуры дома.

Также ранее мы писали, изменятся ли тарифы на водоснабжение и водоотвод в августе. Несмотря на мораторий на повышение тарифов для населения, в отдельных общинах местные власти могут пересматривать их размер.