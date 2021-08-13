Для первого публичного размещения Nubank готовит акции на 2 миллиарда долларов. Для реализации своих планов компания, официальное название которой Nu Pagamentos SA, выбрала американскую биржу Nasdaq.

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Nubank готовится к выходу на биржу

Стоимость перспективной компании Nubank взлетела до 30 миллиардов долларов после того, как ею заинтересовался американский инвестиционный гигант Berkshire Hathaway, который принадлежит миллиардеру Уоррену Баффету. Forbes оценивает капитал бизнесмена в 105,2 миллиарда долларов. В июле Berkshire выкупила долю банка из Сан-Паулу стоимостью 500 миллионов долларов.

Выход Nubank на фондовый рынок – это еще одна важная часть очень насыщенного года торговых дебютов по всему миру. В целом второй квартал 2021 год стал самым активным периодом проведения IPO за последние 20 лет.