В России зафиксировали увеличение объемов работы на нефтеперерабатывающих заводах. Речь идет о данных за ноябрь.

НПЗ в России существенно нарастили работу

В ноябре российские нефтеперерабатывающие заводы работали значительно активнее, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на enkorr.

Стоит внимания Трамп спровоцировал подорожание валюты страны, которой угрожал новыми пошлинами

Согласно последним данным, объемы переработки нефти ноябре выросли на 5,6% в суточном выражении – до 22,1 миллиона тонн.

Источники добавляют, что объемы переработки постепенно наращивали в течение ноября. Текущая нагрузка на НПЗ значительно возросла по сравнению с началом месяца. Этот показатель вырос на 7,9%. В то же время в ноябре зафиксировали уменьшение мощностей первичной переработки.

В целом учитывая средний прирост переработки в ноябре в соотношение к октябрю 38,8 тысячи тонн в сутки, можно предположить уменьшение загрузки нефтеперерабатывающих заводов в России на 27,6 тысячи тонн в сутки по сравнению с потенциалом.

В то же время по сравнению с ноябрем 2023, то объемы переработки сырья на НПЗ по итогам ноября, снизится на 0,45 миллиона тонн (-2,0%).