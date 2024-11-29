НПЗ у Росії суттєво наростили роботу

У листопаді російські нафтопереробні заводи працювали значно активніше, порівняне з попереднім місяцем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на enkorr.

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Згідно з останніми даними, обсяги переробки нафти листопаді зросли на 5,6% у добовому виражені – до 22,1 мільйона тонн.

Джерела додають, що обсяги переробки поступово нарощували протягом листопада. Поточне навантаження на НПЗ значно зросло порівняно з початком місяця. Цей показник виріс на 7,9%. Водночас у листопаді зафіксували зменшення потужностей первинної переробки.

Загалом враховуючи середній приріст переробки у листопаді у співвідношення до жовтня 38,8 тисячі тонн на добу, можна припустити зменшення завантаження нафтопереробних заводів в Росії на 27,6 тисячі тонн на добу порівняно з потенціалом.

Водночас порівняно з листопадом 2023 року, то обсяги переробки сировини на НПЗ за підсумками листопада, знизиться на 0,45 мільйона тонн (-2,0%).