Крупнейшая компания по производству чипов инвестирует рекордную сумму в США: это важно для мира

Крупнейшая в мире компания по производству полупроводников TSMC увеличила свои инвестиции в развитие проекта в США, установив новый рекорд. Больше об этом – читайте дальше.

В ходе церемонии открытия второй фабрики по производству чипов в американском штате Аризона планируют сообщить об увеличении размера инвестиций с 12 миллиардов долларов до 40 миллиардов долларов. Гостями мероприятия стали основатель тайваньской компании TSMC и президент Джозеф Байден.

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Компания из Тайваня также приняла историческое решение, поскольку ее инвестиции входят в перечень одних из самых больших вложений в истории США, тогда как для штата Аризона – это рекорд.

Планы компании TSMC в США

Компания TSMC заявила об увеличении объемов производства чипов нового технологического уровня, чем анонсировали до этого. Поэтому они смогут достичь уровня американского спроса на эту категорию товаров.

Речь идет о 600 тысячах пластин в год. Для мира и США это положительный сигнал, ведь полупроводники входят в состав самых разных приборов. В частности, речь идет о:

Смартфоны;

Компьютеры;

Автомобили;

Приборы, которые используются в медицинской сфере и быту.

На момент создания этого материала, акции тайваньской компании TSMC торгуются на рынке по цене на уровне 81,62 доллара за штуку. Ее рыночная капитализация составляет 423,2 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.

Полупроводники играют критически важную роль

Летом 2022 года глава Белого дома Джозеф Байден подписал закон о предоставлении субсидий для производства чипов и исследован в США. Он подчеркнул, что будущее должно быть сделано на американской территории. Речь идет о сумме в размере 52,7 миллиарда долларов, информирует Reuters.

Важность полупроводников отдают себе отчет не только в США. В частности, еще в мае 2021 года Южная Корея сообщила о намерении вложить в разработку чипов 452 миллиарда долларов к 2030 году. Также следует упомянуть и о таких новостях за последние годы из этого сектора: