МВФ назвал страну G7 с самой слабой экономикой
Источник:Independent
Международный валютный фонд оценил динамику экономик стран G7. Кроме того, эксперты выделили государство, которое имеет все шансы зафиксировать худшие экономические показатели. Больше об этом – дальше в тексте.
Согласно данным Международного валютного фонда, речь идет о Великобритании, которая на пути к худшим экономическим показателям из всех стран G7. Также специалисты предупредили о новых потрясениях в глобальной финансовой системе.
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Прогноз от МВФ для Великобритании
Ожидается, что британское производство по итогам года упадет на 0,3%. В 2024 году этот показатель, по прогнозу экономистов МВФ, должен восстановиться и вырастет на 1%. Таким образом, страна сравнится с Японией и лишь немного опередит Италию.
Это самый плохой результат среди государств "Великой Семерки". Помимо Британии негативную экономическую динамику, вероятнее всего, зафиксирует Германия. В то же время многие страны, не входящие в G7, наоборот демонстрируют рост. Это касается также развивающихся экономик.
Что такое G7Это международная группа, в которую входят семь наиболее экономически развитых стран. Речь идет о США, Германии, Японии, Канаде, Великобритании, Франции и Италии. Главы этих государств регулярно проводят встречи для обсуждения общих экономических проблем. G7 был основан в 1975 году.
Экономисты выделяют несколько причин, приведших к таким результатам. Среди них такие:
- результаты Brexit – В 2016 году жители Великобритании поддержали на референдуме вопрос выхода из Европейского Союза. Окончательно страна покинула блок 1 февраля 2020 года. Это решение уже годами влияет на экономическую динамику Британии;
- Неэффективные решения по экономике в рядом под руководством Лиз Трасс. Она пробыла на должности всего 45 дней. Это рекордно короткий период для страны;
- Недостаточные объемы инвестиций в инфраструктуру.
Глобальный прогноз от МВФ
Международный валютный фонд обнародовал также глобальный экономический прогноз на 2023 год, уменьшив ожидания экономического роста. Согласно оценкам экспертов, устойчивая и высокая инфляция и сбои в финансовом секторе могут привести к сокращению производства до уровня близкого в условиях рецессии.
К факторам риска специалисты также относят полномасштабную эскалацию. войны России против Украины и неудачи Китая в контексте восстановления после политики нулевой терпимости к коронавирусу. Напомним, что Китай – это вторая экономика мира, опережающая только США.