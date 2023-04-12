Согласно данным Международного валютного фонда, речь идет о Великобритании, которая на пути к худшим экономическим показателям из всех стран G7. Также специалисты предупредили о новых потрясениях в глобальной финансовой системе.

Достойно внимания Прогнозы на миллион: какие реальные перспективы биткоина на рынке

Прогноз от МВФ для Великобритании

Ожидается, что британское производство по итогам года упадет на 0,3%. В 2024 году этот показатель, по прогнозу экономистов МВФ, должен восстановиться и вырастет на 1%. Таким образом, страна сравнится с Японией и лишь немного опередит Италию.

Это самый плохой результат среди государств "Великой Семерки". Помимо Британии негативную экономическую динамику, вероятнее всего, зафиксирует Германия. В то же время многие страны, не входящие в G7, наоборот демонстрируют рост. Это касается также развивающихся экономик.

Что такое G7 Это международная группа, в которую входят семь наиболее экономически развитых стран. Речь идет о США, Германии, Японии, Канаде, Великобритании, Франции и Италии. Главы этих государств регулярно проводят встречи для обсуждения общих экономических проблем. G7 был основан в 1975 году.

Экономисты выделяют несколько причин, приведших к таким результатам. Среди них такие:

Н результаты Brexit – В 2016 году жители Великобритании поддержали на референдуме вопрос выхода из Европейского Союза. Окончательно страна покинула блок 1 февраля 2020 года . Это решение уже годами влияет на экономическую динамику Британии;

В жители Великобритании поддержали на референдуме вопрос выхода из Европейского Союза. Окончательно страна покинула блок . Это решение уже годами влияет на экономическую динамику Британии; Неэффективные решения по экономике в рядом под руководством Лиз Трасс. Она задержалась на должности всего 45 дней . Это рекордно короткий период для страны;

задержалась на должности всего . Это рекордно короткий период для страны; Недостаточные объемы инвестиций в инфраструктуру.

Глобальный прогноз от МВФ

Международный валютный фонд обнародовал также глобальный экономический прогноз на 2023 год, уменьшив ожидания экономического роста. Согласно оценкам экспертов, устойчивая и высокая инфляция и сбои в финансовом секторе могут привести к сокращению производства до уровня близкого в условиях рецессии.

Важно! Аналитики ожидают, что мировой ВВП в этом году вырастет на 2,8%, в 2024 – на 3%. Например, по итогам 2022 года этот показатель составлял 3,4%.

К факторам риска специалисты также относят полномасштабную эскалацию. войны России против Украины и неудачи Китая в контексте восстановления после политики нулевой терпимости к коронавирусу. Напомним, что Китай – это вторая экономика мира, опережающая только США.