NFT – элитная недвижимость в традиционной экономике, – экс-глава JPMorgan

Бывший глава одного из самых мощных банков США JPMorgan Рауль Пал выделил мощные перспективы NFT. По его словам, незаменимые токены могут в будущем работать по принципу элитной недвижимости в традиционной экономике.

Рауль Пал, который на сегодняшний день является соучредителем компании Real Vision Рауль, считает, что NFT будет опережать Ethereum (вторая по популярности цифровая монета в мире) во время бума на рынке криптовалют.

Интересно Итоги и уроки энергетического кризиса: как эффективно капитализировать новые возможности

Безумный потенциал NFT

Пал добавил, что незаменимые токены могут широко использоваться как класс активов. NFT, по его словам, – символ статуса. Что-то вроде элитной недвижимости в Лондоне, Нью-Йорке или где угодно, которая часто опережает остальной рынок во время восстановления экономики.

Когда экономика начинает преуспевать и у людей появляется больше денег, они обычно склонны покупать дорогую элитную недвижимость.

– рассказал Рауль Пал.

Что такое NFT Это невзаимозаменяемые токены, уникальные пакеты цифровых данных, представляющие право собственности, которое нельзя заменить ничем другим. NFT может быть любым цифровым продуктом: музыкой, эскизами, рисунками и т.д.

По его словам, аналогичная ситуация может произойти и с NFT во время криптобума. Бизнесмен также рассказал, что незаменимые токены привлекли его внимание в 2022 году, поскольку осознал сущность и возможности NFT. Для примера, таким образом, можно передать стоимость благодаря блокчейна и автоматизированным интеллектуальным контрактам.

Кроме того, Пал отметил, что большие коллекции NFT на сегодняшний день свидетельствуют об определенном статусе в криптосообществе. Это сравнивают с владением роскошным домом или известным брендом. В частности, речь идет о CryptoPunks и яхт-клубе Bored Ape.

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины технологию NFT начали использовать для помощи в противостоянии с агрессором. Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. В общем, они обращают внимание на искусство.