NFT – елітна нерухомість у традиційній економіці, – ексглава JPMorgan

Колишній очільник одного із найпотужніших банків США JPMorgan Рауль Пал виокремив потужні перспективи NFT. За його словами, незамінні токени можуть у майбутньому функціонувати за принципом елітної нерухомості у традиційній економіці.

Рауль Пал, який на сьогодні є співзасновником компанії Real Vision Рауль, вважає, що NFT буде випереджати Ethereum (друга за популярністю цифрова монета у світі) під час буму на ринку криптовалют.

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Шалений потенціал NFT

Пал додав, що незамінні токени можуть широко використовуватися як клас активів. NFT, за його словами, – символ статусу. Щось на кшталт елітній нерухомості у Лондоні, Нью-Йорку або будь-де, яка часто випереджає решту ринку під час відновлення економіки.

Коли економіка починає процвітати й у людей з'являється більше грошей, вони зазвичай схильні купувати дорогу елітну нерухомість,

– розповів Рауль Пал.

Що таке NFT Це невзаємозамінні токени, унікальні пакети цифрових даних, що представляють право власності, яке не можна замінити нічим іншим. NFT можуть бути будь-яким цифровим продуктом: музикою, ескізами, малюнками тощо.

За його словами, аналогічна ситуація може статися й з NFT під час криптобуму. Бізнесмен також розповів, що незамінні токени привернули його увагу у 2022 році, оскільки він усвідомив сутність та можливості NFT. Для прикладу, таким чином, можна передати "вартість" завдяки блокчейну та автоматизованих інтелектуальних контрактів.

Крім того, Пал наголосив на тому, що великі колекції NFT на сьогодні свідчать про певний статус у криптоспільноті. Це порівнюють із володінням розкішним будинком чи відомим брендом. Зокрема, йдеться про CryptoPunks та яхт-клуб Bored Ape.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України технологію NFT почали використовувати задля допомоги у протистоянні з агресором. Українці теж активно заробляють на NFT. Загалом вони звертають увагу на мистецтво.