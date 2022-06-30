Новый обвал на рынке криптовалют: насколько упала цена биткоина и Ethereum

Турбулентность на рынке криптовалют продолжает набирать обороты. Первым символом этого является новый обвал биткоина – главной цифровой монеты мира. Почему так произошло – читайте дальше.

На стоимость криптовалюты влияет беспрецедентный кризис доверия, связанный с беспокойством по поводу ликвидности кредиторов. Добавим, что максимально цена на биткоин поднималась почти до 79 тысяч долларов за монету.

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Новый обвал на рынке криптовалют

Страх и паника снова играют важную роль на рынке криптовалют. В рамках последних сессий инвесторы решили взять перерыв и перевести дыхание. Поэтому в последний день июня 2022 года стоимость биткоина ненадолго обвалилась ниже 19 тысяч долларов за монету, прежде чем немного отскочить обратно в цене.

Согласно данным фирмы CoinGecko, главная криптовалюта мира упала на 5% за последние 24 часа до 19 103 долларов. Лишь в июне ожидают, что падение биткойна составит не менее 40%. В то время как цифровая монета потеряла более 72% своего исторического максимума, который зафиксировали в ноябре 2021 года.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровнеза монету. Рыночная капитализация монеты составляетдолларов, согласно данным

Вторая по популярности цифровая монета мира – Ethereum – тоже стремительно обесценивается. Стоимость криптовалюты резко упала на 9,5% до 1021 доллара за монету за 24 часа. Виртуальная монета также теряет позиции на рынке:

В первый месяц лета Ethereum потерял более 46% от своей стоимости;

от своей стоимости; В то время как от своей пиковой цены монета потеряла 79%;

В ноябре прошлого года Ethereum стоил 4878 долларов за монету.

Сейчас актуальная цена цифровой монеты колеблется на равных и 1033 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 122,87 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

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