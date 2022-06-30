Новый обвал на рынке криптовалют: насколько упала цена биткоина и Ethereum
Источник:The Street
Турбулентность на рынке криптовалют продолжает набирать обороты. Первым символом этого является новый обвал биткоина – главной цифровой монеты мира. Почему так произошло – читайте дальше.
На стоимость криптовалюты влияет беспрецедентный кризис доверия, связанный с беспокойством по поводу ликвидности кредиторов. Добавим, что максимально цена на биткоин поднималась почти до 79 тысяч долларов за монету.
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Новый обвал на рынке криптовалют
Страх и паника снова играют важную роль на рынке криптовалют. В рамках последних сессий инвесторы решили взять перерыв и перевести дыхание. Поэтому в последний день июня 2022 года стоимость биткоина ненадолго обвалилась ниже 19 тысяч долларов за монету, прежде чем немного отскочить обратно в цене.
Согласно данным фирмы CoinGecko, главная криптовалюта мира упала на 5% за последние 24 часа до 19 103 долларов. Лишь в июне ожидают, что падение биткойна составит не менее 40%. В то время как цифровая монета потеряла более 72% своего исторического максимума, который зафиксировали в ноябре 2021 года.К теме! На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 19 166 долларов за монету. Рыночная капитализация монеты составляет 366 миллиардов долларов, согласно данным CoinDesk.
Вторая по популярности цифровая монета мира – Ethereum – тоже стремительно обесценивается. Стоимость криптовалюты резко упала на 9,5% до 1021 доллара за монету за 24 часа. Виртуальная монета также теряет позиции на рынке:
- В первый месяц лета Ethereum потерял более 46% от своей стоимости;
- В то время как от своей пиковой цены монета потеряла 79%;
- В ноябре прошлого года Ethereum стоил 4878 долларов за монету.
Сейчас актуальная цена цифровой монеты колеблется на равных и 1033 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 122,87 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.
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