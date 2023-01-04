Рыночная стоимость Apple упала ниже важного психологического уровня

Рыночная стоимость самой дорогой компании в мире Apple впервые с марта 2021 года упала ниже 2 триллионов долларов. Что происходит с акциями техгиганта – далее в тексте.

Ценные бумаги американской компании Apple упали во время торгов на 3,7% к 125 долларов. Изменения на рынке спровоцировало решение аналитика Exane BNP Paribas Джером Рамелем.

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Тревожные сигналы для Apple

Аналитик снизил рейтинг Apple "чудесного" до "нейтрального" и целевую цену для акций компании до 140 долларов из 180 долларов. Кроме того, издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что руководство корпорации приказало поставщикам снизить объемы производства деталей сразу для нескольких категорий товаров. Среди них:

Наушники;

Часы;

Ноутбуки.

Все из-за опасений инвесторов, что замедление экономической активности в мире и мощная инфляция могут спровоцировать падение спроса на Apple.

Рыночная капитализация Apple остановилась на уровнедолларов. Компания все еще остается самой дорогой в мире. Далее в списке идутсо стоимостью на уровнедолларов соответственно, согласно данным Global Ranking

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидают, что в отчете за четвертый квартал 2022 года компания сообщит о падении выручки на 1%. При реализации этого сценария американская корпорация зафиксирует первое квартальное снижение с января – марта 2019 года.

Рекорды Apple за 2022 год

В начале января прошлого года рыночная стоимость компании Apple взлетела до 3 триллионов долларов. Такой результат был зафиксирован на рынке впервые в истории. Это также стало одним из самых больших успехов легендарного инвестора Уоррена Баффета.

Уже в ноябре капитализацию американской корпорации оценивали в 2,31 триллиона долларов. Однако это не помешало Apple установить очередной рекорд, ведь она превышала суммарную стоимость сразу трех компаний на целых 10 миллиардов долларов. Речь идет об Alphabet, Amazon и Meta.