Новый удар по платежкам: где тариф на воду поднимут почти в 2,5 раза

Украинцам в ряде общин уже с 1 августа придется больше платить за воду. После передачи полномочий по установлению тарифов местным властям общины стали самостоятельно пересматривать стоимость водоснабжения и водоотведения, и волна повышений продолжается.

Где тарифы на воду уже повысили?

После передачи полномочий по установлению тарифов органам местного самоуправления община начала постепенно пересматривать стоимость водоснабжения и водоотведения. Поэтому новые расценки вводятся не одновременно по всей стране, а отдельными решениями местных властей.

Первая волна повышений началась еще в июне. Тогда новые тарифы были введены в Запорожье, Луцке и Черновцах. Уже в июле к ним присоединились Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий и Черкассы.

Интересно ! Сейчас самый высокий тариф среди городов, где повышение уже вступило в силу, действует в Умани – 157,32 гривны за кубометр, напомнили в КП "Уманьводоканали" .

Когда будет следующая волна удорожания?

Следующая волна перемен ожидается уже с 1 августа. Одно из самых ощутимых повышений будет введено для потребителей КП "Полтававодоканал". Если сейчас жители области платят 33,76 гривны за кубометр, то уже с августа тариф составит 83,71 гривны. То есть стоимость водоснабжения и водоотвода для населения увеличится почти в 2,5 раза.

Однако Полтавщина – не единственный регион, где готовятся к пересмотру тарифов. В ряде городов водоканалы уже обнародовали соответствующие проекты, однако они еще должны пройти согласование и утверждение местными властями. В частности:

Житомир: тариф может возрасти с 37,54 до 82,23 гривны за кубометр;

Кропивницкий: с 45,97 до 109,14 грн;

Львов: с 25,88 до 56,38 грн;

Чернигов: с 30,91 до 77,71 грн.

В Одессе тариф для населения пока остается неизменным. В то же время, "Инфоксводоканал" уже обнародовал проект новых расценок. Если его поддержат, общая стоимость водоснабжения и водоотвода вырастет примерно с 35,16 до 93,66 гривны за кубометр.

Почему волна удорожания продолжается?

Причиной массового пересмотра тарифов стало решение передать полномочия по их установлению от НКРЭКУ органам местного самоуправления. Теперь именно общины определяют экономически обоснованную стоимость услуг для своих водоканалов.

Именно поэтому повышение происходит постепенно: каждый город принимает решение отдельно, исходя из финансового состояния предприятия, его затрат и потребностей пересмотреть действующие расценки. Поэтому ближайшие месяцы перечень городов, где вода подорожает, вероятно, продолжит увеличиваться.

Напомним, ранее мы разбирались, какими будут тарифы на коммунальные услуги в августе. В частности, анализировали изменятся ли цены на газ, электроэнергию, воду и другие жилищно-коммунальные услуги для населения.