Всемирный банк бьет тревогу: в Goldman Sachs назвали страны, которые могут избежать рецессии

У компании Goldman Sachs изменили экономический прогноз на 2023 год по отношению к Еврозоне. В частности, эксперты полагают, что страны объединения могут даже избежать рецессии. В то же время во Всемирном банке по-другому оценивают ситуацию в мире.

Экономисты из Goldman Sachs считают, что в 2023 году ВВП Еврозоны вырастет на 0,6%, хотя раньше они ожидали падения этого показателя на 0,1%. Кроме того, они больше не ожидают рецессии в блоке.

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Еврозона может избежать рецессии

В Goldman Sachs подчеркнули, что в течение зимы экономический рост будет незначительным. Все из-за энергетического кризиса. По их прогнозу, к концу первого квартала 2023 года ВВП Еврозоны вырастет всего на 0,1%.

В инвестиционном банке также был пересмотрен прогноз по инфляции. Аналитики ожидают, что этот показатель снизится до 3,25% к концу текущего года.

При этом такую динамику зафиксируют быстрее, чем прогнозировали ранее. Они добавляют, что товары будут дешеветь, в то время как услуги – будут расти в цене, поскольку увеличится стоимость труда. К главным причинам, приведшим к пересмотру оценки перспектив Еврозоны, относят:

Лучшие, чем ожидалось, экономические показатели Еврозоны в конце 2022 года;

Радикальное снижение цен на газ;

Долгожданный отказ Китая от политики нулевой терпимости по отношению к коронавирусу.

Прогноз от Всемирного банка

Большинство аналитиков, принявших участие в опросе Reuters в конце 2022 года, заявили о больших шансах на начало рецессии в странах Еврозоны в течение года . Поддержка этой позиции достигла

В то же время во Всемирном банке считают, что мир всего в шаге от глобальной рецессии. Согласно этому прогнозу, в текущем году мировая экономика может не только войти в кризисную фазу.

Более того, скорее всего, зафиксируют самые медленные темпы экономического роста в истории в годовом расчете. Forbes. По мнению экспертов, этому способствовал год мощной инфляции в мире, ухудшение финансовых показателей и полномасштабное вторжение России в Украину.

Мировая экономика опасно близко к рецессии,

– говорится в годовом отчете Всемирного банка.

Что касается прогнозов глобального экономического роста на 2023 год, то их скорректировали, уменьшив почти вдвое – с 3% до 1,7%. Это третий самый слабый отчет об ожиданиях рост от Всемирного банка в истории после рецессий 2009 и 2020 годов.

Ожидается, что рост реального ВВП в США в течение 2023 года составит 0,5%, тогда как в Европейском Союзе рост будет отсутствовать. В то же время развивающиеся страны могут зафиксировать рост ВВП на 2,7%.