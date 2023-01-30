Риск рецессии для одной из самых мощных экономик Европы снова растет, – Bloomberg

В Германии снова заговорили о вероятности рецессии. Все из-за новых экономических данных. Обо всем, что происходит с одной из самых мощных экономик Европы – читайте дальше.

В конце 2022 года экономика Германии упала на 0,2%. Это худший результат, чем раньше. Кроме того, особенно в сочетании с увеличением платы за коммунальные платежи, вероятность рецессии растет.

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Что происходит в Германии

По словам экономиста Berenberg, в начале 2023 года они ожидают умеренного понижения реального ВВП страны, что является отражением более низкого потребления.

После мягкой зимней рецессии экономика, скорее всего, стабилизируется весной и вновь станет значительно развиваться в середине 2023 года,

– добавил эксперт.

Спрос падает потому, что рост цен продолжает оказывать влияние на потребителей. Похожий тренд зафиксирован в Швеции, поскольку экономика страны неожиданно сократилась в четвертом квартале 2022 года.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессия происходит с понижением издержек.

На прошлой неделе власти Германии заявили, что ожидают роста ВВП на 0,2% в 2023 году. До этого ожидали падения на уровне 0,4%. Министр экономики Роберт Хабек заявил, что рецессия все еще возможна. Кроме того, он добавил, что кризис, спровоцированный Россией с полномасштабным вторжением в Украину, еще не завершился.

Итак, перспективы для экономики Германии остаются неопределенными. Инфляция может остаться на высоком уровне на фоне роста спроса на более высокие зарплаты. В частности, работники почты вышли на протесты с требованием получить повышение зарплаты на 15%.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что стране удастся избежать рецессии в 2023 году. По его словам, этому способствует тот факт, что страна лучше проходит через энергетический кризис, чем ожидалось ранее, пишет издание Bloomberg.