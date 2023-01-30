Наприкінці 2022 року економіка Німеччини впала на 0,2%. Це гірший результат, ніж раніше очікували. Крім того, особливо у поєднанні зі збільшенням плати за комунальні платежі ймовірність рецесії зростає.

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Що відбувається в Німеччині

За словами економіста Berenberg, на початку 2023 року вони очікують помірного зниження реального ВВП країни, що є відображенням нижчого споживання.

Після м’якої зимової рецесії економіка, швидше за все, стабілізується навесні та знову почне значно розвиватися в середині 2023 року,

– додав експерт.

Попит падає оскільки зростання цін продовжує впливати на споживачів. Схожий тренд зафіксували у Швеції, оскільки економіка країни неочікувано скоротилася у четвертому кварталі 2022 року.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесія стається зі зниженням витрат.

Минулого тижня влада Німеччини заявила, що очікує зростання ВВП на 0,2% у 2023 році. До цього очікували падіння на рівні 0,4%. Міністр економіки Роберт Габек заявив, що рецесія все ще можлива. Крім того, він додав, що криза, яку спровокувала Росія із повномасштабним вторгненням в Україну, ще не завершилася.

Тож, перспективи для економіки Німеччини залишаються невизначеними. Інфляція може залишитися на високому рівні на тлі зростання попиту на вищі зарплати. Зокрема, працівники пошти вийшли на протести з вимогою отримати підвищення зарплати на 15%.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив впевненість у тому, що країні вдасться уникнути рецесії у 2023 році. За його словами, цьому сприяє той факт, що країна краще проходить через енергетичну кризу, ніж очікували раніше, інформує видання Bloomberg.