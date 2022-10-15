Акции Tesla упали на 50%: что происходит с компанией Илона Маска

Компания Tesla, которую возглавляет печально известный миллиардер Илон Маск, переживает не простой период. Сначала производитель электрокаров обнародовал не слишком положительный отчет, теперь теряет позиции на рынке.

Сообщают, что акции компании Tesla уже потеряли 50% от своего исторического максимума.

Интересно Неожиданная динамика биткоина: имеет ли монета потенциал взлететь выше психологического уровня

Акции Tesla обвалились на 50%

По состоянию на пятницу, 14 октября, ценные бумаги Tesla закончили торговый день с падением на уровне 7,6% с ценой на уровне 204,99 доллара за штуку. Соответственно, рыночная капитализация производителя электрокаров составила более 642 миллиардов долларов США. Добавим, что совсем недавно акции компании Маска обрушились из-за отчета за третий квартал текущего года. Кроме того, обвал зафиксировали на фоне скандальных заявлений бизнесмена о так называемом "мирном плане" для Украины.

Следовательно, акции Tesla на момент закрытия торговой сессии в пятницу стоили на 50% меньше по сравнению с рекордной ценой на уровне 409,97 доллара за штуку, которая была зафиксирована в ноябре прошлого года.

Столь значительное обесценивание активов Илона Маска происходит на фоне масштабного обвала на финансовых рынках. Это особенно отразилось, в том числе на компаниях из технологического сектора. Дело в том, что признаки потенциального замедления экономики беспокоят инвесторов, уже готовящихся к последствиям:

Мощной инфляции;

инфляции; Агрессивной монетарной политики центробанков (повышение ставок).

Проблемы и вызовы компании Tesla

В общем, список проблем американского производителя электромобилей достаточно длинный. В частности, сложности с логистикой, ударившие по объемам поставок автомобилей в третьем квартале 2022 года. Кроме того, выделяют еще следующие вызовы:

Аналитики считают, что удорожание автомобилей компании может повлиять на спрос;

Завод Tesla в Китае не может полноценно работать из-за коронавируса, поскольку официальный Пекин проводит политику нулевой терпимости к вирусу и внедряет строгие ограничения;

Нехватка поставок и рост цен на сырье, что стало вызовом для всех производителей автомобилей.

К тому же публичные заявления Илона Маска по приобретению компании Twitter также повлияли на позиции производителя электрокаров на фондовом рынке. Одна из причин – опасения, что миллиардеру будет сложно возглавлять сразу несколько серьезных компаний. Также добавим несколько актуальных цифр о финансовом положении Маска: