Акції Tesla впали на 50%: що відбувається з компанією Ілона Маска

Компанія Tesla, яку очолює сумновідомий мільярдер Ілон Маск, переживає не простий період. Спершу виробник електрокарів оприлюднив не надто позитивний звіт, тепер втрачає позиції на ринку.

Повідомляють, що акції компанії Tesla втратили уже 50% від свого історичного максимуму.

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Акції Tesla обвалилися на 50%

Станом на п'ятницю, 14 жовтня, цінні папери Tesla закінчили торговий день з падінням на рівні 7,6% з ціною на рівні 204,99 долара за штуку. Відповідно ринкова капіталізація виробника електрокарів становила понад 642 мільярди доларів США. Додамо, що зовсім недавно акції компанії Маска обвалилися через звіт за третій квартал поточного року. Крім того, обвал зафіксували тлі скандальних заяв бізнесмена про так званий "мирний план" для України.

Відтак акції Tesla на момент закриття торгової сесії у п'ятницю коштували на 50% менше порівняно з рекордною ціною на рівні 409,97 долара за штуку, яка була зафіксована у листопаді минулого року.

Настільки значне знецінення активів компанії Ілона Маска відбувається на фоні масштабного обвалу на фінансових ринках. Це особливо вдарило, в тому числі по компаніях із технологічного сектора. Річ у тому, що ознаки потенційного сповільнення економіки турбують інвесторів, які вже готуються до наслідків:

Потужної інфляції;

інфляції; Агресивної монетарної політики центробанків (підвищення ставок).

Проблеми та виклики компанії Tesla

Загалом список проблем американського виробника електромобілів досить довгий. Зокрема, складнощі з логістикою, які вдарили по обсягах постачань автомобілів у третьому кварталі 2022 року. Крім того, виділяють ще такі виклики:

Аналітики вважають, що подорожчання автомобілів компанії може вплинути на попит;

Завод Tesla у Китаї не може повноцінно працювати через коронавірус, оскільки офіційний Пекін проводить політику нульової терпимості до вірусу та впроваджує суворі обмеження;

Нестача поставок та зростання цін на сировину, що стало викликом загалом для всіх виробників автомобілів.

До того ж публічні заяви Ілона Маска щодо придбання компанії Twitter також вплинули на позиції виробника електрокарів на фондовому ринку. Одна з причин – побоювання що мільярдеру буде складно очолювати одразу кілька серйозних компаній. Також додамо трохи актуальних цифр про фінансове становище Маска: