В Украине появятся новые монеты 2 и 5 гривен: когда и как будут выглядеть
- Национальный банк Украины выпустит две новые памятные монеты номиналом 5 и 2 гривны в августе.
- Монеты посвящены Василию Вышиваному и опошнянской керамике, тираж составит до 50 тысяч и до 75 тысяч штук соответственно.
В августе в обращение должны поступить две новые памятные монеты, выпущенные Национальным банком Украины. Номинал монет будет составлять 5 и 2 гривны соответственно.
Какие монеты будут введены в обращение в августе?
Монета номиналом 5 гривен будет посвящена украинскому военному деятелю – полковнику Легиона Украинских сечевых стрельцов и армии УНР Василию Вышиваному. Вторая – номиналом 2 гривны – традиционной опошнянской керамике, происходящей из поселка городского типа Опошня на Полтавщине, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Монеты получили названия:
- "130 лет со дня рождения Василия Вышиваного": тираж – до 50 тысяч штук;
- "Опошнянская керамика": тираж – до 75 тысяч штук.
Как будут выглядеть новые монеты 2 и 5 гривен?
Обе монеты войдут в тематические серии – "Выдающиеся личности Украины" и "Украинское наследие" Диаметр монеты, посвященной Василию Вышиваному, составит 31 миллиметр, а монеты, посвященной опошнянскому гончарству – 35 миллиметров.
Интересно! Обе монеты будут изготовлены из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка.
План выпуска нумизматической продукции в 2025 году / фото НБУ
Памятные монеты, как отметили в Нацбанке, являются не только средством платежа, но и предметами исторической, культурной и нумизматической ценности. Эти монеты отличаются высоким художественным уровнем оформления, ограниченным тиражом и часто служат объектами коллекционирования или инвестирования.