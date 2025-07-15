В Украине появятся новые монеты 2 и 5 гривен: когда и как будут выглядеть

В августе в обращение должны поступить две новые памятные монеты, выпущенные Национальным банком Украины. Номинал монет будет составлять 5 и 2 гривны соответственно.

Какие монеты будут введены в обращение в августе?

Монета номиналом 5 гривен будет посвящена украинскому военному деятелю – полковнику Легиона Украинских сечевых стрельцов и армии УНР Василию Вышиваному. Вторая – номиналом 2 гривны – традиционной опошнянской керамике, происходящей из поселка городского типа Опошня на Полтавщине, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Монеты получили названия:

"130 лет со дня рождения Василия Вышиваного": тираж – до 50 тысяч штук;

"Опошнянская керамика": тираж – до 75 тысяч штук.

Как будут выглядеть новые монеты 2 и 5 гривен?

Обе монеты войдут в тематические серии – "Выдающиеся личности Украины" и "Украинское наследие" Диаметр монеты, посвященной Василию Вышиваному, составит 31 миллиметр, а монеты, посвященной опошнянскому гончарству – 35 миллиметров.

Интересно! Обе монеты будут изготовлены из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка.

План выпуска нумизматической продукции в 2025 году / фото НБУ

Памятные монеты, как отметили в Нацбанке, являются не только средством платежа, но и предметами исторической, культурной и нумизматической ценности. Эти монеты отличаются высоким художественным уровнем оформления, ограниченным тиражом и часто служат объектами коллекционирования или инвестирования.