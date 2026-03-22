Новые надбавки к пенсиям весной: кто получит от 300 до 2 595 гривен дополнительно

Весной 2026 года часть украинских пенсионеров получит дополнительные выплаты от 300 до 2 595 гривен в месяц. Размер надбавок при этом зависит от возраста, статуса и условий назначения пенсии, определенных законодательством.

Какие есть надбавки и доплаты к пенсии?

Весенние повышения пенсий не являются одинаковыми для всех: они имеют адресный характер и зависят от индивидуальных оснований, предусмотренных законодательством, пишет Пенсионный фонд.

Размер повышения зависит от конкретного статуса: возраста, состояния здоровья, социальных обстоятельств или принадлежности к льготным категориям. Наибольшая доплата предусмотрена для лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и проживавших в зонах радиоактивного загрязнения.

Справочно: В 2026 году она составляет 2 595 гривен, что составляет на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Получить ее могут граждане с установленным статусом, которые находились в зонах отселения в 1986 – 1993 годах.

Какие есть гарантированные доплаты по возрасту?

Отдельный блок составляют возрастные надбавки, которые начисляются автоматически, пишет Пенсионный фонд. Для пенсионеров в возрасте 70–74 лет доплата составляет 300 гривен, 75 – 79 лет уже 456 гривен, от 80 лет возрастет до 570 гривен. В то же время эти выплаты действуют только при условии, что основная пенсия не превышает установленный предельный уровень.

Дополнительно предусмотрена адресная поддержка для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе. В таком случае ежемесячная надбавка составляет 1 038 гривен, но для ее назначения необходимо подтвердить соответствующее состояние здоровья медицинским заключением.

Есть ли надбавки на уход?

Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, также могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В частности, надбавки начисляются за детей до 18 лет, а для военных пенсионеров сумма доплаты за иждивенца может достигать около 1 290 гривен.

Отдельно стоит упомянуть доплаты для почетных доноров, что в настоящее время они составляют 321 гривну ежемесячно. При этом для тех, кому такая надбавка уже была назначена, выплаты сохраняются.

Проиндексировали ли надбавки к пенсии?