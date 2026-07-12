В Украине могут появиться новые евро – что и когда изменится на банкнотах

Миллионы украинцев давно привыкли к евро с изображениями мостов, окон и дверей, символизирующих различные архитектурные эпохи региона. Однако в скором времени эти банкноты могут существенно измениться.

Что известно о новой серии евро

Вместо привычных мотивов на европейских банкнотах появятся природные ландшафты или портреты выдающихся деятелей. Над обновлением визуальной концепции уже активно работает ЕЦБ.

После объявленного в 2025 году конкурса среди дизайнеров независимое жюри отобрало лучшие предложения. Затем регулятор проведет общественное обсуждение финальных эскизов, а окончательный вид банкнот планируется утвердить до конца 2026 года.

По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, это необходимо для того, чтобы деньги лучше отражали современную Европу и были более понятными для ее граждан независимо от возраста или происхождения.

Среди отобранных концепций:

европейская культура , которая объединяет людей, способствует распространению общих ценностей, инклюзивности и т. д.;

, которая объединяет людей, способствует распространению общих ценностей, инклюзивности и т. д.; реки и птицы, которые "не знают границ", а также символизируют свободу и единство, связь с природой.

Поэтому уже в скором времени в карманах граждан могут появиться купюры с портретами греческой оперной певицы Марии Каллас, немецкого композитора Людвига ван Бетховена, ученой Марии Склодовской-Кюри, испанского драматурга Мигеля де Сервантеса, итальянского изобретателя и художника Леонардо да Винчи, а также австрийской писательницы и пацифистки Берты фон Зутнер.

При другом развитии событий евро будут украшать здания европейских институтов, пейзажи и птицы, такие как стенолаз, зимородок, пчелоед, аист, чеботарь и атлантическая сула.

Напомним, о предстоящем обновлении также объявили в Нацбанке Украины. Уже 4 сентября в наличный оборот поступят новые банкноты номиналом 2 тысячи гривен с портретом Василия Стуса.

Основным цветом купюры с более чем 20 элементами защиты выбран синий, а на оборотной стороне размещено здание филологического факультета Донецкого национального университета.