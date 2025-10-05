Как выглядят новые 100 долларов: не перепутайте с фальшивкой
- Новые 100 долларов, выпущенные в 2013 году, имеют синий цвет и увеличенный портрет Бенджамина Франклина.
- Банкнота оснащена новыми защитными элементами, включая 3D ленту.
Центральный банк США выпустил новые 100 долларов еще в далеком 2013 году. Несмотря на это, многие не знают чем именно отличается новая банкнота.
Как выглядят новые 100 долларов?
В обращение новые 100 долларов вошли также в 2013 году, пишет 24 Канал.
Новая банкнота отличается тем, что:
- она стала синего цвета;
- рамку, где был портрет Бенджамина Франклина убрали;
- увеличился портрет и виньетка Бенджамина Франклина.
Также на новой банкноте есть обновленные элементы защиты. Обратите внимание на символ чернильницы. При определенном угле на нем можно увидеть рисунок колокольчика.
Обратите внимание! На новой банкноте появилась 3D лента.
Как отличаются старая и новая банкноты номиналом 100 долларов / Скриншот с munbyn
Что нужно знать о долларах сейчас?
Еще в прошлом веке номиналов долларовых банкнот было значительно больше. Тогда в обращении находились, кроме привычных для нас, купюры: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Впоследствии эти банкноты вывели из обращения, потому что в них отпала необходимость, отмечает U.S.Currency.
Банкнота 100 000 долларов действительно существовала. Ее использовали только для внутренних операций между банками ФРС, сообщает National Museum of American History.
Курс доллара в октябре будет стабильным. Произойдут лишь незначительные изменения. Ожидаемый люфт колебаний: от 41,20 до 42,20 гривны.