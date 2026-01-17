Именно так выглядят новые 100 долларов: это на самом деле не подделка

Новая банкнота номиналом 100 долларов вышла еще в 2013 году. Эта купюра разительно отличается от старых образцов. В частности, изменился цвет банкноты – она стала синей.

Как именно отличается банкнота номиналом 100 долларов?

Несмотря на то, что увидели свет новые 100 долларов в 2013 году, выпускались купюры этой серии с 2009 по 2017 годы, сообщает 24 Канал.

Читайте также Клиенты "Приватбанка" рискуют потерять доступ к своему счету: как это предотвратить

Обновленные 100 долларов имеют инновационные элементы защиты. К примеру, подвижную 3D ленту, сообщает The U.S. Currency Education Program.



Чем именно отличаются новые 100 долларов от старых / Скриншот с munbyn

Что важно знать об изменениях на 100 долларах:

Объемная лента является голографической. То есть, она переливается. На этой ленте можно найти скрытые элементы, которые необходимо рассматривать под светом.

Также на одежде Франклина была сделана микропечать для дополнительной защиты.

Стоит обратить внимание и на символ чернильницы. Там скрыт рисунок колокольчика, который появляется, если смотреть на банкноту под углом

Кроме этого, изменился и дизайн в целом. Например, была убрана рамка у Франклина и увеличен сам портрет.

Обменивают ли сейчас старые 100 долларов?

Сейчас действующими являются все долларовые банкноты, выпущенные после 1914 года, сообщает НБУ. Документов, которые это отрицают, не существует.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– сообщает регулятор.

На результат обмена влияет состояние банкноты:

НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота. То есть, купюры с небольшими повреждениями должны свободно обмениваться.

А вот те банкноты, которые имеют признаки значительного износа, обмениваются по несколько иной процедуре. Такие купюры отдают на инкассо.

Что еще нужно знать о долларах сейчас?