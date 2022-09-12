Наследство для короля: будет ли Чарльз III платить налог на поместье стоимость свыше 750 миллионов

После смерти королевы Елизавета II британский трон занял ее старший сын – Чарльз. Кроме нового устава и звания, король получит в наследство важное частное имение.

Речь идет о герцогстве Ланкастерском, которое автоматически переходит в собственность Чарльза III и является основным источником дохода монарха.

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Наследство для короля и налоги

Любопытно, что новый король избежит уплаты налога на наследство. Стоимость поместья оценивают в более чем 750 миллионов долларов. Это возможно благодаря правилу, введенному правительством Великобритании в 1993 году. Главная цель – защита от уничтожения активов королевской семьи, если два монарха умрут в течение короткого промежутка времени.

Так что члены королевской семьи не должны платить налог в размере 40% на имущество, стоимость которого превышает 325 тысяч фунтов стерлингов (377 тысяч долларов), как это делают другие жители Великобритании.

На сегодняшний день Великобритания сталкивается с рядом серьезных вызовов на экономической арене. Среди них и кризис стоимости жизни, и негативные прогнозы относительно дальнейших перспектив британской экономики. Впервые это правило было использовано в 2002 году. Тогда королева-мать Елизавета (жена короля Георга VI) передала королю Елизавете II имение, цена которого колебалась на уровне, включая коллекцию яиц Фаберже.

Согласно данным официальных финансовых отчетов, в 2021 году доход герцогства составил 24 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов), и теперь король Чарльз III имеет право получать этот доход.

По состоянию на конец марта 2022 года активы под контролем герцогства Ланкастерского оценили в более чем 650 миллионов фунтов стерлингов (754 миллиона долларов США). По закону от 1702 года монарху запрещено продавать какие-либо из этих активов. С 1993 Елизавета II начала платить налог на прирост капитала и налог на прибыль. Новый король тоже решил следовать этому правилу.