Доллар обвалился до минимума за несколько недель, тогда как его конкурент существенно вырос в цене
Доллар фиксирует потери на рынке, тогда как курс евро взлетел до максимума за несколько недель. На рынок валют влияют новости из США.
Почему снова растет доллар
В пятницу, 14 февраля, доллар стабилизировался на рынке. Однако валюта торгуется возле минимума за 3 недели. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно На рынке нефти зафиксировали резкое изменение динамики
На сегодня трейдеры положительно оценили новости о том, что "зеркальные" пошлины Трампа не ввели немедленно, а отчет о ценах производителей в США немного успокоил беспокойство относительно инфляции.
Напомним, что ранее Дональд Трамп поручил своей команде сформулировать планы по тарифам в ответ для каждой страны, которая вводит налоги на импорт из США.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что с долларом сегодня
Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 107,03. Этот показатель упал на 0,26%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 106,96 до 107,18. С начала года доллар подешевел на 1,34%. Кроме того, за последние 5 дней американская валюта потеряла в цене 0,94%.
В то же время курс евро к доллару вырос до самого высокого уровня за 2 недели. Евро дорожает на фоне оптимизма относительно потенциальных мирных переговоров между Украиной и Россией.