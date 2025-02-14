Доллар обвалился до минимума за несколько недель, тогда как его конкурент существенно вырос в цене

Доллар фиксирует потери на рынке, тогда как курс евро взлетел до максимума за несколько недель. На рынок валют влияют новости из США.

Почему снова растет доллар

В пятницу, 14 февраля, доллар стабилизировался на рынке. Однако валюта торгуется возле минимума за 3 недели. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно На рынке нефти зафиксировали резкое изменение динамики

На сегодня трейдеры положительно оценили новости о том, что "зеркальные" пошлины Трампа не ввели немедленно, а отчет о ценах производителей в США немного успокоил беспокойство относительно инфляции.

Напомним, что ранее Дональд Трамп поручил своей команде сформулировать планы по тарифам в ответ для каждой страны, которая вводит налоги на импорт из США.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 107,03. Этот показатель упал на 0,26%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 106,96 до 107,18. С начала года доллар подешевел на 1,34%. Кроме того, за последние 5 дней американская валюта потеряла в цене 0,94%.

В то же время курс евро к доллару вырос до самого высокого уровня за 2 недели. Евро дорожает на фоне оптимизма относительно потенциальных мирных переговоров между Украиной и Россией.