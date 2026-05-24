В результате российской атаки пострадала архитектурная жемчужина Киева – здание НБУ
В ночь на воскресенье, 24 мая, главной целью вражеской атаки стал Киев. Среди поврежденных домов, учреждений и административных сооружений пострадало также историческое здание Нацбанка Украины.
Что известно о последствиях обстрела
Об этом сообщил председатель регулятора Андрей Пышный. Сейчас команда уже работает над последствиями российского удара.
По словам главы Нацбанка, здание "немного почувствовало" последствия атаки. Однако обошлось без жертв, сотрудники не пострадали.
Все отремонтируем и все восстановим. Завтра начнем рабочий день – как всегда! Тихая ярость мотивирует, фокусирует на главном,
– отметил он.
Однако больше деталей Пышный не рассказал, чтобы не "радовать врага".
Интересно! Сооружение Нацбанка в Киеве считают архитектурной жемчужиной города, образцом достижений науки и техники строительства начала XX века. Фундамент заложили в 1902 году.
Главный архитектор Александр Кобелев соединил в дизайне североитальянскую готику и раннее флорентийское Возрождение. А вот художественное оформление банка – это заслуга итальянского мастера Элио Саля, автора знаменитых фантастических существ на Доме с химерами.
Также глава регулятора добавил, что после российского обстрела поступает немало сообщений о повреждении отделений банков. Однако работу системы удастся обеспечить при любых условиях.
Какие еще здания пострадали
К слову, взрывная волна выбила окна в штаб-квартире украинского правительства, также изуродован фасад здания Главного управления Государственной налоговой службы.
Кроме того, впервые со времен Второй мировой войны от боевых действий пострадало еще одно архитектурное наследие столицы – здание МИД, возведенное Иосифом Лангбардом в 1939 году.
Существенный ущерб понес этой ночью и украинский бизнес. Полностью сгорели Лукьяновский рынок и торговый центр "Квадрат", повреждены гостиницы "Украина" и "Днепр", а один из известных брендов одежды заявил о прямом ракетном ударе в складское помещение.