ЕС планирует выделить на военную помощь Украине еще 2 миллиарда евро, – Bloomberg

Целью Европейского Союза является увеличение размера своего фонда для оказания военной помощи Украине. Это решение может быть принято уже на следующей неделе. Что об этом известно – читайте дальше.

Европейский фонд мира покрывает расходы правительств на поставку военной помощи Украины, а также на предоставление поддержки другим странам.

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Объемы этого фонда оценивают почти в 6 миллиардов евро, большая часть которого ушла именно на нужды Украины. Пока в ЕС считают, что поддержка официального Киева все еще актуальна.

ЕС планирует сделать важный шаг

Согласно новым данным от источников Bloomberg, главы дипломатических ведомств стран Евросоюза могут подписать соглашение об увеличении размера выше упомянутого фонда на 2 миллиарда евро на встрече, которая запланирована на 12 декабря в Брюсселе, Бельгия.

Если они не смогут достичь консенсуса по этому вопросу к указанной дате, то в ЕС вернуться к его обсуждению позже на той же неделе. Следует выделить следующие моменты:

Дело в том, что это предложение должны поддержать все участники переговоров, то есть все государства-члены Европейского Союза;

Эти же источники добавляют, что позже фонд могут полниться еще большей суммой.

Кроме того, на этой неделе появилась информация о рассмотрении странами НАТО возможности предоставления Украине в ближайшие недели средств из банка, создаваемого для поддержки сил безопасности в Афганистане. Об этом сообщило издание Politico ссылаясь на нескольких западных официальных лиц.

По словам двух чиновников, Украина обратилась в Североатлантический Альянс с просьбой перенаправить часть с 3,4 миллиарда долларов на борьбу с государством-агрессором. – Россией.