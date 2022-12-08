Європейський фонд миру покриває витрати урядів на постачання військової допомоги України, а також на надання підтримки іншим країнам.
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Обсяги цього фонду оцінюють майже у 6 мільярдів євро, більша частина якого пішла саме на потреби України. Наразі в ЄС вважають, що підтримка офіційного Києва все ще актуальна.
ЄС планує зробити важливий крок
Згідно з новими даними від джерел Bloomberg, очільники дипломатичних відомств країн Євросоюзу можуть підписати угоду щодо збільшення розміру вище згаданого фонду на 2 мільярди євро на зустрічі, яка запланована на 12 грудня у Брюсселі, Бельгія.
Якщо вони не зможуть досягти консенсусу щодо цього питання до зазначеної дати, то в ЄС повернуться до його обговорення пізніше того ж тижня. Варто виділити такі моменти:
- Річ у тому, що цю пропозицію мають підтримати усі учасники переговорів, тобто усі держави-члени Європейського Союзу;
- Ці ж джерела додають, що пізніше фонд можуть повнити ще більшою сумою.
Крім того, цього тижня з'явилася інформація про розгляд країнами НАТО можливості надання Україні у найближчі тижні коштів з банку, який створювали для підтримки сил безпеки в Афганістані. Про це повідомило видання Politico із посиланням на кількох західних офіційних осіб.
За словами двох чиновників, Україна звернулася до Північноатлантичного Альянсу з проханням перенаправити частину з 3,4 мільярда доларів на боротьбу з державою-агресоркою – Росією.