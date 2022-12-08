Європейський фонд миру покриває витрати урядів на постачання військової допомоги України, а також на надання підтримки іншим країнам.

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Обсяги цього фонду оцінюють майже у 6 мільярдів євро, більша частина якого пішла саме на потреби України. Наразі в ЄС вважають, що підтримка офіційного Києва все ще актуальна.

ЄС планує зробити важливий крок

Згідно з новими даними від джерел Bloomberg, очільники дипломатичних відомств країн Євросоюзу можуть підписати угоду щодо збільшення розміру вище згаданого фонду на 2 мільярди євро на зустрічі, яка запланована на 12 грудня у Брюсселі, Бельгія.

Якщо вони не зможуть досягти консенсусу щодо цього питання до зазначеної дати, то в ЄС повернуться до його обговорення пізніше того ж тижня. Варто виділити такі моменти:

Річ у тому, що цю пропозицію мають підтримати усі учасники переговорів, тобто усі держави-члени Європейського Союзу;

Ці ж джерела додають, що пізніше фонд можуть повнити ще більшою сумою.

До теми! Угорщина не підтримує дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії. Цю позицію представники країни оприлюднили під час зустріч послів ЄС. Нагадаємо, що раніше саме офіційний Будапешт наклала вето на пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

Крім того, цього тижня з'явилася інформація про розгляд країнами НАТО можливості надання Україні у найближчі тижні коштів з банку, який створювали для підтримки сил безпеки в Афганістані. Про це повідомило видання Politico із посиланням на кількох західних офіційних осіб.

За словами двох чиновників, Україна звернулася до Північноатлантичного Альянсу з проханням перенаправити частину з 3,4 мільярда доларів на боротьбу з державою-агресоркою – Росією.