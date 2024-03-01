НБУ ввел в обращение новую памятную монету "Родительское счастье": какой ее номинал

В первый день весны Национальный банк символически выпустил новую памятную монету "Родительское счастье". Всего в продажу пойдет 25 тысяч монет, а 1 марта уже доступны 15 тысяч.

Что символизирует монета

Монета, сделана из нейзильбера, имеет номинал в 5 гривен и лимитированный тираж в 100 тысяч экземпляров, каждый из которых уникально упакован.

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Дизайн монеты символизирует семейную гармонию: на аверсе использовано изображение родительских рук, что осторожно держат детские ножки — метафору безопасности, веры и любви.

На реверсе изображен ребенок, который мирно спит на мягких облаках среди игрушек (выполнено цветной печатью). Над младенцем — погремушка, сияющая на фоне ночного неба и дарит беззаботные сны, ощущение покоя и уюта,

— делятся в НБУ.

! Начиная с 7 марта 2024 года, монету можно приобрести через онлайн-магазин Национального банка и в избранных банках-дистрибьюторах, включая АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", и АО КБ "ПриватБанк".