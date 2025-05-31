Чем отличается новая купюра 100 долларов

Новую купюру 100 долларов Центральный банк США выпустил в обращение в 2013 году. Она имеет новейшие элементы защиты и несколько отличный дизайн от предыдущей банкноты, рассказывает 24 Канал.

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Новую купюру в 100 долларов прозвали "синей", поскольку она выпускается на бумаге синего цвета. Изменения коснулись также портрета Бенджамина Франклина и виньетки на лицевой стороне банкноты:

портрет и виньетка одного из основателей США стали крупнее;

овальную рамку вокруг портрета Франклина вообще убрали.

Обновленная 100-долларовая купюра получила и новые элементы защиты. Главным из них является синяя защитная 3D-лента, которая находится посередине купюры. Также на банкноту добавили логотип, который имеет вид чернильницы с пером. Он расположен рядом с портретом Франклина, и его особенно сложно подделать.

Как выглядят новая и старая купюра 100 долларов / Скриншот с munbyn

Важно! По словам дизайнеров купюр, эти изменения затрудняют злоумышленникам попытки подделать 100-долларовые купюры и облегчают распознавание настоящих банкнот и фальшивых.

Как проверить новую купюру 100 долларов

Проверить новую банкноту 100 долларов можно прежде всего по водяному знаку. На этой купюре его роль выполняет портрет Бенджамина Франклина. Кроме того, есть такие признаки подлинности новых 100 долларов:

Обязательно должна присутствовать новая 3D-лента по центру;

Чернила на новых купюрах должны менять цвет при наклоне банкноты, в частности на колокольчике в чернильнице.

Каждая купюра должна иметь букву и номер – они указывают на федеральный резервный банк, который их выпустил.

Кроме того, новые 100-долларовые купюры изготавливают из бумаги, который содержит хлопок и лен, что делает деньги несколько бархатистыми и немного шероховатыми.

Стоит знать! Банки в Украине должны принимать 100-долларовые купюры как старого, так и нового образца.