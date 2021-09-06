Новая фаворитка Илона Маска: "жена" Dogecoin выросла на 3000% за день

Криптовалюта Wifedoge, которая является клоном Dogecoin, выросла на 3000% всего за один день. Миллиардер и сторонник криптовалюты Маск уже полюбил ее.

Безумный рост криптовалют

Криптовалюта имела определенную популярность среди инвесторов, но удивила всех в последний день лета. Во вторник, 31 августа, Wifedoge выросла на 3294%. А капитализации достигла 2,32 миллиона долларов, по данным CoinMarketCap. За последние сутки – с 5 по 6 сентября – криптовалюта дала окола 500% роста.

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Цена Wifedoge за последний месяц / Фото CoinMarketCap

Что известно о Wifedoge В июле прошлого года запустили новую криптовалюту – Wifedoge. Ее представили как "жену" Dogecoin, но по сути это его клон. Wifecoin стал пародией на Dogecoin, который в свою очередь является криптовалютой-мемом.

Новая фаворитка Маска

Создатели Wifedoge гарантируют, что стоимость каждого токена будет эквивалентна одному Dogecoin. Кроме того, они объявили, что зарезервируют 5% токенов Wifedoge для Илона Маска. "Мы передадим их в нужное время, иначе 5% токенов навсегда будут заблокированы", – говорится в твите из Wifecoin.



Маск неоднократно поднимал цены криптовалюта / Фото твитер

На самом деле, разработчики новой криптовалюты настолько уверены, что имеют одобрение Илона Маска поблагодарили его за поддержку в твиттере.

Спасибо, Илон Маск. Я Wifedoge. Жена Dogecoin! Сейчас четвертый день запуска на Pancakeswap! Спасибо за ваш твит, который подбодрил Wifedoge. Поверьте, вскоре мы еще больше удивим мировых инвесторов. Наша команда упорно работает,

– говорится в твите.

Стоит ли инвестировать в Wifedoge

Финансисты объясняют, что эти умопомрачительные "подъемы и падения" вызваны манипуляциями на криптовалютному рынке, поэтому есть значительные риски потерять едва ли не все инвестированные деньги. Эксперты советуют вкладываться в Wifedoge только если готовы потерять эти деньги – ведь хоть риски и высокие, не помешает иметь в своем портфеле актив, который способен вырасти на 3000% за день.