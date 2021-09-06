Шалений ріст криптовалюти

Криптовалюта мала певну популярність серед інвесторів, але здивувала усіх в останній день літа. У вівторок, 31 серпня, Wifedoge виросла на 3 294%. А капіталізації досягла 2,32 мільйона доларів, за даними CoinMarketCap. За останню добу – з 5 по 6 вересня – криптовалюта дала близько 500% росту.

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Ціна Wifedoge за останній місяць / Фото CoinMarketCap

Що відомо про Wifedoge У липні минулого року запустили нову криптовалюту – Wifedoge. Її представили як "дружину" Dogecoin, але по суті це його клон. Wifecoin став пародією на Dogecoin, який своєю чергою є криптовалютою-мемом.

Нова фаворитка Маска

Творці Wifedoge гарантують, що вартість кожного токена буде еквівалентна одному Dogecoin. Крім того, вони оголосили, що зарезервують 5% токенів Wifedoge для Ілона Маска. "Ми передамо їх у потрібний час, інакше 5% токенів назавжди будуть заблоковані," – йдеться у твіті з Wifecoin.



Ілон Маск неодноразово піднімав ціни криптовалют / Фото твітер

Насправді, розробники нової криптовалюти настільки впевнені, що мають схвалення Ілона Маска, що подякували йому за підтримку у твітері.

Дякую, Ілон Маск. Я Wifedoge. Дружина Dogecoin! Зараз четвертий день запуску на Pancakeswap! Дякую за ваш твіт, який підбадьорив Wifedoge. Повірте, незабаром ми ще більше здивуємо світових інвесторів. Наша команда наполегливо працює,

– йдеться в твіті.

Чи варто інвестувати у Wifedoge

Фінансисти пояснюють, що ці запаморочливі "підйоми і падіння" спричинені маніпуляціями на криптовалютному ринку, тож є значні ризики втратити ледь не всі інвестовані гроші. Експерти радять вкладатися у Wifedoge лише, якщо готові втратити ці гроші – адже хоч ризики і високі, не завадить мати у свожму портфелі актив, який здатен вирости на 3 000% за день.