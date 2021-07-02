Новая цифровая валюта стремительно набирает обороты: сможет ли Илон Маск сохранить свое влияние

Генеральный директор Tesla Илон Маск – наверное один из самых известных сторонников криптовалюта. С начала 2021 года миллиардер активно влияет на цифровые монеты с помощью своих социальных сетей.

Илон Маск снова загадал в твиттер о Dogecoin, который ненадолго вырос в цене. Однако, реальное влияние миллиардера мог иметь более длительный эффект на малоизвестную цифровую монету – Baby Doge Coin, которая в тот день взлетела примерно на 40%.

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Илон Маск снова твитить про Doge

Твит Маска в четверг, 1 июля, немного подтолкнули Dogecoin к росту. Однако, виртуальная валюта основном торгуется под давлением, после достижения пика на уровне 0,74 цента в начале мая. Криптовалюта Dogecoin была создана, как шутка в 2013 году. На это время пришелся расцвет цифровых активов. Создатели этой монеты имели желание разработать альтернативу для биткоина. Во время последних торгов цена Dogecoin колебалась на уровне 0,24 цента за монету, подорожав на 1,4%.

Криптовалюта-шутка выросла в цене почти на 5100% после того, как Маск начал активно твитить об этой монете в начале 2021 года. Между тем Baby Doge Coin, которую называют новой криптовалютой, стала победителем в твитах Маска. Baby Doge создали сторонники и члены интернет-сообщества Doge Coin около месяца назад. Цифровая монета торговалась на уровне 0,00000001 цента.

Пока неясно, Маск имел в виду именно Baby Doge, или пародировал детскую вирусную песню Baby Shark. Твиты предпринимателя имели большой влияние на крипторынок, в том числе и на Dogecoin и биткоин. Некоторые считают, что он частично виноват в последнем обвале биткоина. В мае The Wall Street Journal назвал Маска самым влиятельным игроком крипторынка. Однако, некоторые криптоинвесторы начали сомневаться во всемогуществе миллиардера. Они задумываются над тем, не теряет ли Маск свое влияние на цифровые валюты через сообщение социальных сетях.