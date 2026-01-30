Ночной тариф на свет в Украине: действует ли он в 2026 году
- Правительство Украины установило единую фиксированную цену на свет до 30 апреля 2026 года.
- Ночной тариф остается на уровне 2,16 гривны.
Этой зимой тарифы на электроэнергию остаются неизменными. Правительство установило для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию до 30 апреля 2026 года.
Действует ли ночной тариф на электроэнергию в 2026 году?
Это означает, что украинцы до этой даты будут платить 4,32 гривны с киловатт-час, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В то же время в стране продолжает действовать ночной тариф. Что это означает? Дело в том, что люди с двухзонными счетчиками будут платить за свет меньше в определенное время суток.
То есть дневной тариф (с 7:00 до 23:00) все еще составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен – до 2,16 гривны за киловатт-час. Об этом говорится на сайте Минэнерго.
Следует еще и отметить трехзонные счетчики. Они предоставляют такие "тарифы" для своих пользователей:
- с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривен за киловатт-час;
- с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.
Интересно! Правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением. Если объем потребления составляет до 2 000 киловатт-час в месяц, то будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час. За потребление сверх установленного лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.
Что еще следует знать о коммунальных услугах?
- В домах со счетчиками, жители будут платить по их показаниям. Если не было отопления или температура теплоносителя была ниже, то сумма в платежках за коммуналку автоматически станет меньше. Если счетчиков нет, то платить нужно будет по фактическому количеству часов поставки и с учетом температуры воздуха.
- Также в платежках за свет иногда появляются лишние киловатты. И это несмотря на то, что потребление не менялось. Причиной могут быть неисправности счетчика. Для предотвращения проблем следует регулярно поверять счетчик.