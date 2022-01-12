Несмотря на санкции США: почему Китай увеличил импорт нефти из Ирана и Венесуэлы

Сложная ситуация на рынке нефти повлияла на весь мир. Китай, один из крупнейших импортеров черного золота, начал активнее сотрудничать с Венесуэлой и Ираном, против которых США ввели санкции.

В 2021 году импорт нефти в Китай из Ирана и Венесуэлы достиг трехлетнего рекорда даже несмотря на риск штрафов от США. Такой шаг позволил Пекину существенно сэкономить, поскольку нефть в этих странах стоит в разы меньше, чем на мировом рынке.

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Китай увеличил импорт санкционной нефти

В прошлом году Китай импортировал на 53% больше нефти с этих страны по сравнению с 2020 годом. Об этом свидетельствуют данные компании Kpler, специализирующейся на анализе рынка. В 2021 году Поднебесная приобрела у стран из санкционного списка США 324 миллиона баррелей черного золота. Это самый высокий показатель с 2018 года, тогда Китай импортировал 352 барреля нефти из этих стран, пишет Energy Bulletin.

Этот всплеск был вызван ростом цен на нефть, в результате чего иранская нефть стала на 10% дешевле при доставке в Китай,

– пояснил глава отдела исследования танкеров Braemar ACM Shipbroking Pte Ltd Ануп Сингх.

Китай импортирует нефть из Ирана и Венесуэлы / Фото Unsplash

Частные компании из Китая только выиграли от санкций Вашингтона против Ирана и Венесуэлы, поскольку они договариваются о дополнительных скидках, в то время как союзники США в Азии (Япония, Южная Корея) избегают сотрудничества с этими странами.

Данные об импорте сырой нефти из Ирана и Венесуэлы, как правило, не появляются в официальных отчетах китайской таможни.

Согласно Bloomberg, риск вторичных санкций США и потенциальной потери финансовых рынков и системы США не снизил аппетит китайских независимых нефтеперерабатывающих компаний по поводу дешевого сырья. Интересно, что они никогда не прекращали покупать нефть из Ирана, хотя государственные гиганты Поднебесной уклоняются от торговли с Тегераном в этой сфере. На момент создания этого материала самые известные марки нефти, согласно Bloomberg, стоят: