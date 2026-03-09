Страны G7 могут использовать экстренные резервы: ситуация обостряется
- Министры финансов стран G7 обсуждают возможность совместного выпуска нефти из экстренных резервов из-за роста цен на нефть.
- США и еще две страны G7 поддерживают эту инициативу.
Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) планируют сегодня обсудить совместный выпуск нефти из резервов. Речь идет о запасе, созданном на случай чрезвычайных ситуаций.
Что должны обсудить представители G7?
Международное энергетическое агентство присоединилось к этим обсуждениям, сообщает Financial Times.
Уже известно, что:
- 3 страны G7, в том числе и США, поддерживают эту идею;
- к тому же министры и исполнительный директор МЭА Фатих Бирол планируют провести телефонный разговор, для обсуждения последствий войны с Ираном.
Эта информация появилась на фоне важных изменений. В понедельник цены на нефть "взлетели" вверх. Они достигли самого высокого уровня, с середины 2022 года, сообщает Reuters.
Некоторые крупные производители сократили поставки, а рынок охватили опасения относительно длительных перебоев в доставке,
– сообщает издание.
Какова ситуация с нефтью в мире сейчас?
Сейчас ситуация с нефтью напряженная. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Суда не имеют возможности свободно проходить через Ормузский пролив, из-за чего цены на нефть продолжают лететь вверх.
Поражены многие важные объекты энергетической инфраструктуры в этом регионе. Из-за чего сократилась добыча нефти и газа. К тому же их нет возможности экспортировать именно из-за фактической блокады Ормузского пролива. Для понимания, добыча нефти в Ираке из его основных южных нефтяных месторождений упала почти на 70%
Не стоит отбрасывать и влияние политического фактора на рынок нефти. Ведь стало известно, что Моджтаби Хаменеи уже официально стал преемником своего отца Али Хаменеи. То есть, он теперь – верховный лидер Ирана. Такие изменения свидетельствуют о намерении Тегерана продолжать придерживаться нынешней политики.