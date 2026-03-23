"Проблема с нефтью серьезнее, чем вы думаете": глава МЭА сделал заявление

Исполняющий директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обратился к национальному пресс-клубу Австралии. Он указал, что мир еще не понимает глубины проблемы, с которой сталкивается сейчас.

Какая ситуация на нефтяном рынке сейчас?

Бирол указал, что сейчас ситуация серьезнее чем была во время предыдущих нефтяных кризисов, сообщает The Guardian.

Обратите внимание! Речь идет о нефтяных кризисах 1973 и 1979 годов.

Фатих Бирол Исполняющий директор Международного энергетического агентства Во время каждого (нефтяного – 24 Канал) кризиса, мир терял около 5 миллионов баррелей в день, а вместе – 10 миллионов баррелей в день. А после этого, как мы все знаем, в мире возникли серьезные экономические проблемы. А сегодня мы потеряли 11 миллионов баррелей – то есть больше, чем два больших нефтяных шока вместе взятые.

К тому же Бирол указал, что сейчас ситуация серьезнее чем предыдущий газовый кризис. Напомним, его вызвало полномасштабное вторжение России в Украину.

После вторжения России в Украину, газовые рынки, особенно в Европе, потеряли около 75 миллиардов метров кубических. А сейчас, в результате этого кризиса, мы потеряли около 140 миллиардов метров кубических. Поэтому ситуация такая, если рассматривать этот кризис в его нынешнем виде, это два нефтяных кризиса и один газовый крах вместе взятые,

– говорит Бирол.

Заметим, что ранее в интервью Financial Times Фатих Бирол заметил, что сейчас общественность еще не понимает реальных последствий ситуации на Ближнем Востоке. Ведь нынешняя ситуация является "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории".

