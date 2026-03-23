"Проблема з нафтою серйозніша, ніж ви думаєте": голова МЕА зробив заяву

Виконуючий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол звернувся до національного пресклубу Австралії. Він вказав, що світ ще не розуміє глибини проблеми, з якою стикається зараз.

Яка ситуація на нафтовому ринку зараз?

Бірол вказав, що наразі ситуація серйозніша ніж була під час попередніх нафтових криз, повідомляє The Guardian.

Зверніть увагу! Йдеться про нафтові кризи 1973 та 1979 років.

Фатіх Бірол Виконуючий директор Міжнародного енергетичного агентства Під час кожної (нафтової – 24 Канал) кризи, світ втрачав близько 5 мільйонів барелів на день, а разом – 10 мільйонів барелів на день. А після цього, як ми всі знаємо, у світі виникли серйозні економічні проблеми. А сьогодні ми втратили 11 мільйонів барелів – тобто більше, ніж два великі нафтові шоки разом узяті.

До того ж Бірол вказав, що наразі ситуація серйозніша ніж попередня газова криза. Нагадаємо, її спричинило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після вторгнення Росії в Україну, газові ринки, особливо в Європі, втратили близько 75 мільярдів метрів кубічних. А наразі, в результаті цієї кризи, ми втратили близько 140 мільярдів метрів кубічних. Тож ситуація така, якщо розглядати цю кризу в її нинішньому вигляді, це дві нафтові кризи та один газовий крах разом узяті,

– каже Бірол.

Зауважимо, що раніше в інтерв'ю Financial Times Фатіх Бірол зауважив, що наразі громадськість ще не розуміє реальних наслідків ситуації на Близькому Сході. Адже теперішня ситуація є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії".

