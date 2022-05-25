Нефтяной гигант Норвегии вышел из всех общих с Россией проектов: что об этом известно

Норвежская нефтяная компания Equinor, крупнейшая в стране, решила прекратить сотрудничество Россией, которая начала против Украины циничную войну. Речь идет о выходе Equinor из всех общих проектов с государством-агрессором.

Об этом нефтяная компания сообщила на своем официальном сайте. В Equinor добавили, что компания решила начать процесс своего выхода из совместных предприятий в России 27 февраля 2022 года.

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Норвежская нефтяная компания вышла из общих с Россией проектов

С этого времени нефтяная компания из Норвегии прекратила вкладывать новые инвестиции в государство-агрессорку, как и торговлю нефтегазовыми продуктами российского происхождения. Также в Equinor сообщили о списании на 1,08 миллиарда долларов на балансе на 31 марта 2022 года.

Соответствующее решение приняли во время встречи совета директоров компании. Об этом сообщил гендиректор и президент фирмы Equinor Андерс Опедалло. Интересно, что компания работала на российском рынке более 30 лет.

В марте 2022 года компания получила. Это было в рамках контрактов, заключенных до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Крупнейшая нефтяная компания Норвегии уже передала принадлежащую ей долю в 4 российских предприятиях. "Роснефти" и сняла с себя все будущие обязательства. Нефтяной гигант также заключил соглашение о выходе из проекта "Харьяго".

В компании заявили, что процесс выхода из всех проектов с Россией завершен с соблюдением всех требований санкций со стороны Норвегии и Евросоюза по отношению к государству-агрессору.

Почему это важно

Россия существенно зависит от продажи нефти и газа, которые суммарно составляют более половины экспорта. Однако после циничного нападения на Украину государству-агрессорцу стало в разы труднее функционировать на рынке, ведь мир начал бойкот российских энергоресурсов.

Так, на них уже полностью отказались США, Великобритания, Канада и Австралия. В то же время в Европе продолжается сложная дискуссия о введении эмбарго на нефть из России.