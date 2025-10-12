Баррель нефти: сколько из него можно получить бензина
- С 1 барреля нефти (160 литров) можно получить примерно 85-102 литра бензина.
- Кроме бензина, из барреля нефти получается 25-30 литров дизеля и другие продукты, такие как авиационное топливо и сжиженный газ.
Нефть – это чрезвычайно важное полезное ископаемое. Ведь на его основе изготавливается горючее.
Сколько литров бензина можно получить из 1 барреля нефти?
Нефть измеряется в баррелях. Такая единица измерения используется, ведь это удобно при расчетах, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! 1 баррель нефти – это примерно 158,988 литра
Для расчетов "округлим", считая, что 1 баррель нефти это 160 литров. Получится, что из этого количества можно получить:
- ориентировочно 85 – 102 литра бензина (октановое число 95 – 92);
- 25 – 30 литров дизеля;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 4 – 5 литров сжиженного газа;
- 1 литр – моторного масла;
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 5 – 7 литров мазута.
Важно! Нефть измеряется именно в "американских нефтяных баррелях". Эту единицу измерения начали использовать еще в XX веке.
Последние важные новости о нефти
Эталонной маркой нефти является именно Brent, сообщает Statista. На момент написания публикации, ее цена за баррель – 62,73 доллара, отмечают Trading Economics.
Некоторые страны продолжают покупать российскую нефть, несмотря на санкции. Речь идет и о ЕС. Заметим, что прекратить покупать энергоносители из России Європа таки планирует. В частности, как известно, Евросоюз должен отказаться от российского газа до 2028 года.
Индия таки может отказаться от российской нефти. На это надеются США. Вместо российской, американская сторона готова поставлять свою нефть.