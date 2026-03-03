Пока Орбан бросает обвинениями: Шмыгаль рассказал, в каком на самом деле состоянии нефтепровод "Дружба"
- Денис Шмыгаль сообщил, что нефтепровод "Дружба" не функционирует из-за повреждения внутренних систем после российского удара.
- Нефтепровод пострадал от температурного воздействия, а "Нафтогаз" завершает дефектацию для расчета сметы и средств для ремонта.
Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что нефтепровод "Дружба" пока не функционирует из-за повреждения внутренних систем после российского удара по нефтеперекачивающей станции "Броды".
Об этом он заявил во время брифинга 3 марта, передает Лига.
Что Шмыгаль рассказал о состоянии нефтепровода "Дружба?
По словам министра, российский дрон попал в один из крупнейших резервуаров с нефтью объемом 75 тысяч кубометров. На момент атаки внутри находилось около 25 тысяч кубометров горючего. Часть нефти удалось оперативно перекачать в трубопровод, чтобы предотвратить масштабную техногенную и экологическую катастрофу. Он уточнил, что из-за высокой температуры топливо фактически находилось в кипящем состоянии.
Шмыгаль отметил, что основные повреждения касаются не внешних конструкций, а внутреннего оборудования – датчиков и других технических систем, которые пострадали от температурного воздействия. Эти дефекты не видны извне, однако их объем является значительным.
Сейчас компания "Нафтогаз" завершает дефектацию. После завершения будет посчитана смета, время и необходимые средства для того, чтобы это отремонтировать и иметь возможность дальше физически управлять этим нефтепроводом,
– сказал он.
Зеленский высмеял заявления Венгрии, что "Дружба" не повреждена
Президент Зеленский выразил удивление относительно заявления премьера Венгрии Орбана об отсутствии повреждений нефтепровода "Дружба".
Зеленский указал, что повреждена была труба под землей и пульт управления, чего, конечно, не видно на спутниковых снимках.