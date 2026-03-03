Пока Орбан бросает обвинениями: Шмыгаль рассказал, в каком на самом деле состоянии нефтепровод "Дружба"

Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что нефтепровод "Дружба" пока не функционирует из-за повреждения внутренних систем после российского удара по нефтеперекачивающей станции "Броды".

Об этом он заявил во время брифинга 3 марта, передает Лига.

Смотрите также Орбан назвал слова Зеленского "циничными и наглыми" и пожаловался на Украину ЕС

Что Шмыгаль рассказал о состоянии нефтепровода "Дружба?

По словам министра, российский дрон попал в один из крупнейших резервуаров с нефтью объемом 75 тысяч кубометров. На момент атаки внутри находилось около 25 тысяч кубометров горючего. Часть нефти удалось оперативно перекачать в трубопровод, чтобы предотвратить масштабную техногенную и экологическую катастрофу. Он уточнил, что из-за высокой температуры топливо фактически находилось в кипящем состоянии.

Шмыгаль отметил, что основные повреждения касаются не внешних конструкций, а внутреннего оборудования – датчиков и других технических систем, которые пострадали от температурного воздействия. Эти дефекты не видны извне, однако их объем является значительным.

Сейчас компания "Нафтогаз" завершает дефектацию. После завершения будет посчитана смета, время и необходимые средства для того, чтобы это отремонтировать и иметь возможность дальше физически управлять этим нефтепроводом,

– сказал он.

Зеленский высмеял заявления Венгрии, что "Дружба" не повреждена