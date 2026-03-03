Про це він заявив під час брифінгу 3 березня, передає Ліга.
Що Шмигаль розповів про стан нафтопроводу "Дружба?
За словами міністра, російський дрон влучив в один із найбільших резервуарів із нафтою об’ємом 75 тисяч кубометрів. На момент атаки всередині перебувало близько 25 тисяч кубометрів пального. Частину нафти вдалося оперативно перекачати в трубопровід, щоб запобігти масштабній техногенній та екологічній катастрофі. Він уточнив, що через високу температуру паливо фактично перебувало в киплячому стані.
Шмигаль наголосив, що основні пошкодження стосуються не зовнішніх конструкцій, а внутрішнього обладнання – датчиків та інших технічних систем, які постраждали від температурного впливу. Ці дефекти не видно ззовні, однак їхній обсяг є значним.
Зараз компанія "Нафтогаз" завершує дефектацію. Після завершення буде порахований кошторис, час і необхідні засоби для того, щоби це відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти цим нафтопроводом,
– сказав він.
Зеленський висміяв заяви Угорщини, що "Дружба" не пошкоджена
Президент Зеленський висловив здивування щодо заяви прем'єра Угорщини Орбана про відсутність пошкоджень нафтопроводу "Дружба".
Зеленський вказав, що ушкоджена була труба під землею і пульт управління, чого, звісно, не видно на супутникових знімках.