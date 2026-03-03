Про це він заявив під час брифінгу 3 березня, передає Ліга.

Що Шмигаль розповів про стан нафтопроводу "Дружба?

За словами міністра, російський дрон влучив в один із найбільших резервуарів із нафтою об’ємом 75 тисяч кубометрів. На момент атаки всередині перебувало близько 25 тисяч кубометрів пального. Частину нафти вдалося оперативно перекачати в трубопровід, щоб запобігти масштабній техногенній та екологічній катастрофі. Він уточнив, що через високу температуру паливо фактично перебувало в киплячому стані.

Шмигаль наголосив, що основні пошкодження стосуються не зовнішніх конструкцій, а внутрішнього обладнання – датчиків та інших технічних систем, які постраждали від температурного впливу. Ці дефекти не видно ззовні, однак їхній обсяг є значним.

Зараз компанія "Нафтогаз" завершує дефектацію. Після завершення буде порахований кошторис, час і необхідні засоби для того, щоби це відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти цим нафтопроводом,

