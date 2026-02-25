Пришлось пойти на крайние меры: Словакия и Венгрия сделали неожиданный шаг
- Словакия и Венгрия начали использовать стратегические запасы нефти из-за остановки нефтепровода "Дружба".
- Еврокомиссия отмечает, что нет немедленного риска для энергетической безопасности ЕС.
Словакия и Венгрия начали использование своих стратегических запасов нефти. Эта ситуация стала следствием остановки нефтепровода "Дружба", возникшей еще в конце января.
Какую нефть используют Словакия и Венгрия?
Как указала пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайза Итконен обе страны высвобождают резервы, которые хранятся государствами-членами ЕС и должны использоваться в кризисных ситуациях, сообщает "Радио Свобода".
Читайте также Цена на российскую и иранскую нефть падает: на этот раз "виноват" Китай
И Венгрия, и Словакия подтвердили, что начали использование своих стратегических запасов нефти. Они хранятся всеми государствами-членами именно для управления подобными ситуациями.
Важно! Еврокомиссия отмечает, что сейчас нет немедленного риска для энергетической безопасности ЕС.
Стратегических запасов нефти должно хватить:
- на 90 дней чистого импорта;
- или – 61 день внутреннего потребления, зависит от того, какой показатель больше.
Как известно, Брюссель рассматривает альтернативные маршруты поставок нефти для Венгрии и Словакии. Сейчас эти страны получают сырье через Хорватию, а именно – Адриатический нефтепровод.
Напомним, Загреб откликнулся на просьбу венгерского и словацкого правительств. В частности, на продолжении поставок через альтернативный путь настаивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook.
Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба" сейчас?
В конце января нефтепровод "Дружба" был поврежден. Это произошло в результате атаки России на Украину.
Венгрия и Словакия говорят, что Украина не возобновляет поставки через "Дружбу" по политическим причинам. Украинское правительство отвергло эти обвинения.
Во время визита в Киев 24 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что Украине необходимо ускорить ремонт "Дружбы". Брюссель также отметил сложные условия при которых осуществляется этот процесс.