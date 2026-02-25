Пришлось пойти на крайние меры: Словакия и Венгрия сделали неожиданный шаг

Словакия и Венгрия начали использование своих стратегических запасов нефти. Эта ситуация стала следствием остановки нефтепровода "Дружба", возникшей еще в конце января.

Какую нефть используют Словакия и Венгрия?

Как указала пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайза Итконен обе страны высвобождают резервы, которые хранятся государствами-членами ЕС и должны использоваться в кризисных ситуациях, сообщает "Радио Свобода".

Анна-Кайза Итконен Пресс-секретарь Еврокомиссии И Венгрия, и Словакия подтвердили, что начали использование своих стратегических запасов нефти. Они хранятся всеми государствами-членами именно для управления подобными ситуациями.

Важно! Еврокомиссия отмечает, что сейчас нет немедленного риска для энергетической безопасности ЕС.

Стратегических запасов нефти должно хватить:

на 90 дней чистого импорта;

или – 61 день внутреннего потребления, зависит от того, какой показатель больше.

Как известно, Брюссель рассматривает альтернативные маршруты поставок нефти для Венгрии и Словакии. Сейчас эти страны получают сырье через Хорватию, а именно – Адриатический нефтепровод.

Напомним, Загреб откликнулся на просьбу венгерского и словацкого правительств. В частности, на продолжении поставок через альтернативный путь настаивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook.

Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба" сейчас?