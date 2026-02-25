Укр Рус
25 февраля, 18:00
3

Пришлось пойти на крайние меры: Словакия и Венгрия сделали неожиданный шаг

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Словакия и Венгрия начали использовать стратегические запасы нефти из-за остановки нефтепровода "Дружба".
  • Еврокомиссия отмечает, что нет немедленного риска для энергетической безопасности ЕС.

Словакия и Венгрия начали использование своих стратегических запасов нефти. Эта ситуация стала следствием остановки нефтепровода "Дружба", возникшей еще в конце января.

Какую нефть используют Словакия и Венгрия?

Как указала пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайза Итконен обе страны высвобождают резервы, которые хранятся государствами-членами ЕС и должны использоваться в кризисных ситуациях, сообщает "Радио Свобода".

Анна-Кайза Итконен

Пресс-секретарь Еврокомиссии

И Венгрия, и Словакия подтвердили, что начали использование своих стратегических запасов нефти. Они хранятся всеми государствами-членами именно для управления подобными ситуациями.

Важно! Еврокомиссия отмечает, что сейчас нет немедленного риска для энергетической безопасности ЕС.

Стратегических запасов нефти должно хватить:

  • на 90 дней чистого импорта;
  • или – 61 день внутреннего потребления, зависит от того, какой показатель больше.

Как известно, Брюссель рассматривает альтернативные маршруты поставок нефти для Венгрии и Словакии. Сейчас эти страны получают сырье через Хорватию, а именно – Адриатический нефтепровод.

Напомним, Загреб откликнулся на просьбу венгерского и словацкого правительств. В частности, на продолжении поставок через альтернативный путь настаивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook.

Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба" сейчас?

  • В конце января нефтепровод "Дружба" был поврежден. Это произошло в результате атаки России на Украину.

  • Венгрия и Словакия говорят, что Украина не возобновляет поставки через "Дружбу" по политическим причинам. Украинское правительство отвергло эти обвинения.

  • Во время визита в Киев 24 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что Украине необходимо ускорить ремонт "Дружбы". Брюссель также отметил сложные условия при которых осуществляется этот процесс.